塵埃落定 聞泰完成收購英晶圓廠 過戶完成

聞泰科技收購英國最大晶圓廠NWF，已過戶完成。（雷鋒網）

聞泰科技收購英國 最大晶圓廠NWF總算塵埃落定，聞泰科技發在16日進展公告表示，聞泰科技旗下全資子公司安世半導體已收到英國註冊處的股東權益確認通知書，安世半導體持有NWF母公司 NEPTUNE 6 LIMITED全部股東權益，交易過戶手續已全部完成，聞泰科技間接持有NWF 100%權益。

財經新報報導，安世半導體收購NWF可謂困難重重，曾一度不被外界看好，遭多方反對。7月5日聞泰科技宣布收購NWF後，英國首相Boris Johnson就下令國家安全顧問Stephen Lovegrove審查交易，外媒指出，英國政府或許尋求停止交易或分割股權。

7 月底CNBC報導，某英國財團曾向英國政府提案，列舉不少被安世半導體收購後可能會有的不利影響，希望英國政府立即停止安世半導體收購NWF進程。弗雷斯特研究公司（Forrester）分析師葛蘭·歐唐納（Glenn O′donnell）認為，NWF收購價6300萬英鎊（約8600萬美元）比類似晶圓廠售價低太多，便宜到離譜。

英國前網路安全負責人Ciaran Martin更認為，NWF出售給安世半導體的風險比讓華為參與5G網路建設更大。儘管有諸多反對聲音，安世半導體還是成功完成NWF全部落戶手續，頗出乎意料。

NWF是英國最大晶圓廠，每周生產約8千片晶圓，大大增強安世半導體對汽車晶片 供應鏈的控制權。NWF工廠還涵蓋各類半導體技術，除了安世半導體需要的汽車業電源應用晶片技術，第三代化合物半導體也有成就。

可見聞泰科技選擇收購NWF，是想彌補安世半導體高端半導體技術的不足，同時促進轉型到智慧汽車。聞泰科技的晶片領域交易大單，一再讓人另眼相看，先是主導號稱為「蛇吞象」收購安世半導體案，這次又參與遭多方反對的NWF收購案。未來聞泰科技的半導體領域轉型動作，更讓人關注。

截至8月16日，聞泰科技收盤價上漲1.21%，收於每股107.59元。