我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

塵埃落定 聞泰完成收購英晶圓廠 過戶完成

中國新聞組／北京18日電
聞泰科技收購英國最大晶圓廠NWF，已過戶完成。（雷鋒網）
聞泰科技收購英國最大晶圓廠NWF，已過戶完成。（雷鋒網）

聞泰科技收購英國最大晶圓廠NWF總算塵埃落定，聞泰科技發在16日進展公告表示，聞泰科技旗下全資子公司安世半導體已收到英國註冊處的股東權益確認通知書，安世半導體持有NWF母公司 NEPTUNE 6 LIMITED全部股東權益，交易過戶手續已全部完成，聞泰科技間接持有NWF 100%權益。

財經新報報導，安世半導體收購NWF可謂困難重重，曾一度不被外界看好，遭多方反對。7月5日聞泰科技宣布收購NWF後，英國首相Boris Johnson就下令國家安全顧問Stephen Lovegrove審查交易，外媒指出，英國政府或許尋求停止交易或分割股權。

7 月底CNBC報導，某英國財團曾向英國政府提案，列舉不少被安世半導體收購後可能會有的不利影響，希望英國政府立即停止安世半導體收購NWF進程。弗雷斯特研究公司（Forrester）分析師葛蘭·歐唐納（Glenn O′donnell）認為，NWF收購價6300萬英鎊（約8600萬美元）比類似晶圓廠售價低太多，便宜到離譜。

英國前網路安全負責人Ciaran Martin更認為，NWF出售給安世半導體的風險比讓華為參與5G網路建設更大。儘管有諸多反對聲音，安世半導體還是成功完成NWF全部落戶手續，頗出乎意料。

NWF是英國最大晶圓廠，每周生產約8千片晶圓，大大增強安世半導體對汽車晶片供應鏈的控制權。NWF工廠還涵蓋各類半導體技術，除了安世半導體需要的汽車業電源應用晶片技術，第三代化合物半導體也有成就。

可見聞泰科技選擇收購NWF，是想彌補安世半導體高端半導體技術的不足，同時促進轉型到智慧汽車。聞泰科技的晶片領域交易大單，一再讓人另眼相看，先是主導號稱為「蛇吞象」收購安世半導體案，這次又參與遭多方反對的NWF收購案。未來聞泰科技的半導體領域轉型動作，更讓人關注。

截至8月16日，聞泰科技收盤價上漲1.21%，收於每股107.59元。

英國 汽車 晶片

上一則

北京推「雙減」：培訓機構須設黨組織、嚴禁假日補習

下一則

加強管控 中國官方入股字節跳動、新浪微博

延伸閱讀

日本「數獨教父」病逝 自美國引進發揚光大 紅到英國

日本「數獨教父」病逝 自美國引進發揚光大 紅到英國
放了40年…黛妃查理婚禮蛋糕 英格蘭買主得標

放了40年…黛妃查理婚禮蛋糕 英格蘭買主得標
越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國
研究：英國GSK第二代新冠疫苗免疫反應強勁

研究：英國GSK第二代新冠疫苗免疫反應強勁

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕