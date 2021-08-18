在阿富汗的中國公民7月已撤僑 被指預判準確

負責撤僑行動的廈門航空MF8008臨時航班機組人員。（取材自新華網）

阿富汗 局勢一夕變天，多國外交官與平民瘋狂撤離進入高潮，有網友想起7月一則「湖北一入境飛機發現22例確診病例」的新聞，這才驚覺這是中國 從阿富汗撤回當地210名企業人員和公民的班機。就在美國和他國僑民在阿富汗爭奪回國班機時，中國預判準確的在7月早已將大部分的在阿中國公民接回家。

觀察者網報導，外交部發言人華春瑩16日表示，大部分中國公民已經在中國駐阿富汗大使館的幫助下先期回國，現在還有一些自願留下的零星人員，使館同他們保持著密切聯繫，目前他們都是安全的。

「先期回國？」華春瑩這句話令網友疑惑，有網友想起了一則７月7日武漢 新增境外輸入22例確診的新聞，在當時中國疫情保持平穩狀態時，「湖北一入境飛機發現22例確診病例和30例無症狀感染患者」的新聞讓輿論炸了鍋。這架從阿富汗到武漢的MF8008航班成了眾矢之的，被不少網友視為武漢疫情防控的定時炸彈，痛批為什麼不熔斷航班。

據報導，對於批評聲浪，外交部領事保護中心回應這是一班執行緊急撤僑任務的航班。由於當時阿富汗國內安全形勢複雜嚴峻，為確保在阿中國公民安全，中國即做出了提醒在阿中國公民盡早離境並提供必要協助的舉措。

負責包機的是廈門航空，接回中國滯留阿富汗當地的210名企業人員和公民。

當時起飛前還發生兩段小插曲，一隊70餘人團隊因為地形阻隔，無法準時到喀布爾。考慮到包機不容易，多方共同決定將執行日期推遲至7月2日。在出發當天，也遇到上旅客延誤，全機乘客決意等到這最後一位旅客。最終航班在臨近午夜時分順利降落在武漢天河國際機場。

撤離過程雖困難不斷，機長回憶，「這個航班飛一次不容易，我們不能丟下任何一個同胞」。