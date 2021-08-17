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阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

談阿富汗 耿爽：外國部隊倉促撤出導致亂局

中國新聞組／北京17日電
中國常駐聯合國副代表耿爽。(中新社)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(中新社)

神學士攻入首都喀布爾後，阿富汗政局變天。聯合國安理會16日召開阿富汗問題緊急會議，中國常駐聯合國副代表耿爽表示，阿富汗當前亂局同外國部隊倉促撤出有直接關係。

央視新聞報導，耿爽強調，有關國家應當切實兌現支持阿富汗和平、和解、重建的承諾，在阿富汗問題上發揮建設性作用，在尊重阿人主導權和阿鄰國有關努力的基礎上，在政治、安全、發展、人道、禁毒等領域繼續向阿提供建設性幫助。

耿爽表示，過去20多年裡，伊斯蘭國、基地組織、東伊運等恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成嚴重威脅。阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。希望阿富汗神學士切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯系。各國應根據國際法和安理會決議履行義務，合作打擊一切恐怖主義，堅決防止恐怖組織趁亂坐大。

耿爽說，當前，阿富汗人道局勢十分嚴峻，人道援助和新冠疫情防控均面臨巨大壓力。國際社會應加大向阿富汗和接收了大量阿流離失所者的阿富汗鄰國提供人道援助，幫助緩解地區人道危機。有關各方應當確保國際人道救援機構的工作不受阻礙。國際社會還應繼續幫助阿及其鄰國盡快控制疫情。

香港01報導，中國國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話，重點就阿富汗局勢及中美關係交換意見。

據新華社報導，布林肯表示阿富汗當前局勢進入關鍵階段。神學士應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用，又呼籲神學士當前應確保所有希離阿人員的安全。

王毅則表示事實證明把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。王毅強調中美都是聯合國安理會常任理事國，理應協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面打壓中國，另一方面又指望中方支持配合，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。

阿富汗 耿爽 神學士

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