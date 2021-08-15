神學士攻城掠地 阿富汗駐中大使：希望北京出手制暴

中國國務委員兼外長王毅(右)此前在天津會見來訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。(新華社)

阿富汗 武裝組織神學士 (塔利班)攻勢如潮，接連占領阿富汗18個省，該國駐中國 大使卡伊姆接受港媒專訪稱，希望中國出手，向神學士施加壓力，以制止其暴力活動。不過，有報導稱，中國官媒已在悄然營造輿論，北京方面可能必須承認神學士合法性。

環球網報導，香港南華早報14日引述卡伊姆的話稱，希望中國出手。卡伊姆表示，北京應該透過兩種方式向神學士施加更大壓力，以制止其暴力活動。「首先，要非常明確地告訴他們，他們想要的統治方式不會被接受，他們現在在阿富汗境內繼續採取的行動也不會被接受。」

南華早報還引述卡伊姆的話稱，「其次，有很多文件表明，神學士從巴基斯坦得到了大量支持。中國和巴基斯坦關係非常好。我們相信，中方可以利用這一槓桿，說服巴基斯坦看到一個和平的阿富汗，並利用阿富汗和平的紅利。這些紅利可能對該地區的每一方都有用，包括巴基斯坦。」

報導稱，南華早報提到，卡伊姆做出上述表態之際，卡達首都多哈舉行的阿富汗和平進程多邊會議12日結束。中國、俄羅斯、巴基斯坦、美國等國家，以及阿政府、神學士代表出席了會議。會議閉幕聲明敦促阿政府和神學士採取措施建立互信，為盡快達成政治和解、實現全面停火付出努力。

聲明表示，不承認在阿富汗使用武力奪取政權的政府。聲明對目前阿各地暴力衝突頻發、出現大量平民傷亡、民用設施遭損毀的情況表示嚴重關切。

自美國和北約軍隊今年5月1日開始撤離阿富汗以來，神學士頻頻與阿富汗政府軍交火，當地安全形勢惡化。

此外，自由亞洲電台報導，中國官媒上月發布一系列中國外交部長王毅與到訪的阿富汗神學士代表團並肩站立合照，中國網友紛紛表示不樂見。上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺說：「當中國這樣的亞洲大國通過如此公開的會見來承認塔利班的政治合法性，那是給了塔利班一大外交勝利。 」

報導引述路透指出，自此之後，中國宣傳機器悄然開始幫助人民作好心理準備，以接受越來越有可能發生的事情，即北京可能必須承認神學士是阿富汗的合法政權。

神學士利用美軍撤退所形成的聲勢，令中國尷尬，其極端宗教背景頗使北京忌憚。中國擔心，阿富汗國內的局勢會威脅到新疆地區的穩定。

在與王毅會晤後，神學士方面說，希望中方能夠在阿富汗經濟建設中發揮更大的作用。四川大學南亞問題專家張力教授對路透表示，神學士的這一表態說明，中國有可能將戰後經濟援助、投資承諾作為胡蘿蔔，鼓勵包括神學士在內的各方停止戰鬥，並達成政治和解。