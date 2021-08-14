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反對病毒溯源政治化 中批美「有罪推定」

中國新聞組／北京14日電
2021年2月3日，世衛組織專家小組抵達武漢病毒研究所，調查新冠病毒的來源。 （Getty Images）
2021年2月3日，世衛組織專家小組抵達武漢病毒研究所，調查新冠病毒的來源。 （Getty Images）

世界衛生組織12日呼籲所有政府合作，加快新冠病毒溯源調查，並促請中國分享早期病例原始數據。中國拒絕世衛要求、反對將溯源問題政治化後，外交部副部長馬朝旭13日進一步回擊，轟美方搞「政治化溯源」，想用「有罪推定」那一套來對付中國，「如果美國心裡沒有鬼，就該邀世衛組織去德特里克堡溯源調查」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國外交部副部長馬朝旭13日在新冠病毒溯源問題駐華使節吹風會上表示，世衛在未與成員國充分協商下，提出第二階段病毒溯源工作計畫，認為並非基於早前中國和世衛組織的聯合研究報告，並沒有採納當中的科學結論和建議，理所當然受到成員國的質疑和反對。

中方稍早表明，已明確拒絕世衛的第二階段新冠病毒溯源工作計畫，不滿將中國違反實驗室規程，造成病毒洩漏的假設列為研究重點，認為不尊重常識，以及是對科學的傲慢態度。

馬朝旭稱，已有70多個國家致函世衛組織總幹事、發表聲明或者照會，表明支持中國—世衛組織溯源聯合研究報告，反對溯源政治化。30多個國家對世衛組織秘書處的工作計畫明確提出反對或保留意見。

馬朝旭表示，中方始終高度重視全球溯源工作，從疫情初期，中方就積極同世衞組織開展溯源合作，第一時間分享病毒基因序列，兩次邀請世衞專家來華開展溯源研究。中方專家及時向世衞專家提交了中國方案，第一時間向世衞秘書處反饋了對其第二階段工作計劃的修改意見。中方正在積極落實聯合研究報告建議，願同各方分享中國溯源研究成果。

馬朝旭說，中方反對的是政治溯源，反對的是違反世衞大會決議的溯源，反對的是拋棄第一階段聯合研究報告另起爐灶，「美國等個別國家罔顧事實，指責中國拒絕溯源合作，這完全是顛倒黑白、混淆是非。拒絕溯源的帽子戴不到中國頭上，戴到美國頭上倒很合適。」

馬朝旭表示，武漢病毒所洩漏極不可能，這是中國與世衞組織聯合研究報告得出的明確結論，炒作「實驗室洩漏」論不得人心。馬朝旭說：「美國自己把溯源的大門關得死死的，卻要再到中國溯源，請問這公平嗎？正常嗎？事實上，美國才是實驗室問題最多的國家，近日，2500萬中國民眾聯署要求調查德特里克堡實驗室，充分反映了民眾的合理關切和正當要求。」

中國 世衛 美國

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