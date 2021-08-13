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「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

編譯易起宇／綜合外電
彭博資訊報導，中國政府堅持「清零」策略，恐讓該國與世隔絕多年。 路透
彭博資訊報導，中國政府堅持「清零」策略，恐讓該國與世隔絕多年。 路透

多數國家都已開始學習與新冠病毒共處，但中國卻仍堅持能「清零」，此策略恐讓這個全球第二大經濟體與世隔絕好幾年。

彭博資訊報導，雖然中國過半省份本月爆發Delta變種病毒疫情，傳播範圍為去年武漢第一波疫情以來之最廣，全國各地再度啟動局部封鎖、限制旅行和大規模檢測等嚴厲措施，但世界衛生組織（WTO）表示，中國6日新增141例確診，僅為美國同日新增確診數的0.01%。

報導指出，中國的疫苗接種率在全球名列前茅，卻對如此相對低的確診率祭以重手，顯示中共當局多麼想達到「零確診」的目標。

中國政府有理由維持嚴格防疫措施到至少明年為止 ，因為明年將舉辦北京冬季奧運，和五年一次的中共黨代表大會。但問題是，無限期實施「零確診」政策的經濟和政治代價正不斷攀升，而且新的變種病毒有可能隨時突破防疫措施。

牛津大學流行病學教授陳錚鳴表示，中國遲早必須放棄圍堵式政策，不可能永遠實現「零確診」。他擔心，中國政府不會主動調整防疫策略，尤其是官員都害怕被究責，沒人敢放鬆警戒。

中國並非唯一希望實現零確診的國家，新加坡、澳洲和紐西蘭也採取類似策略。但隨著全球其他國家逐步開放，完全消滅病毒的可能性減退，其他國家也開始重新考量這項策略。雖然這項策略可預防死亡病例出現，但卻必須切斷與外聯繫。

中國的「清零」策略對投資人也有影響，中國下半年的經濟風險正在升高，經濟成長可能放緩，但通膨壓力卻也在升高。高盛和野村證券本月都因中國的防疫策略而下調經濟成長預期。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威在報告中指出，雖然中國的防疫政策會使國內環境相對安全，「但代價是與世隔離」，「零容忍政策的經濟代價高昂，但顯然中國願意付出這樣的代價」。

中國 防疫 變種病毒

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