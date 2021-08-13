上任首會薛曼 秦剛：台灣是中美最敏感問題

中國新任駐美大使秦剛（右）12日下午，在美國國務院會見美國副國務卿薛 曼。（取材自推特）

中國駐美大使秦剛 結束居家隔離，12日赴國務院 拜會副國務卿薛曼 ，雙方均表達持續對話的意願；秦剛說，願努力減少麻煩、擴大合作，推動雙邊關係，他向薛曼表達，台灣議題是中美關係最重要、最敏感的問題。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，薛曼（Wendy Sherman）12日會晤候任中國駐美大使秦剛，歡迎秦剛抵達華府；薛曼回顧上月在天津和中方官員會談時的議題，並表達美國對持續討論的承諾。

美方並未提及與秦剛討論的具體議題，兩人會晤開始前，國務院發布一則美日印澳四方安全對話（Quad）的資深官員諮商會議結論，會中討論台海和平與安全的重要性。

中國使館發言人也在會前發布新聞稿，指立陶宛與台灣發展官方實質關係，「對於任何膽敢挑戰中國國家主權和領土完整的國家，14億多中國人民絕不答應，台獨是死路一條，任何支持台獨、分裂中國的圖謀也絕不會得逞。」

當記者在國務院外詢問秦剛是否和薛曼談到台灣議題，他說，當然談到了，「這是雙邊關係、中美關係最重要最敏感的問題」，他向薛曼重申中方在台灣問題上的立場。

這是秦剛使美以來首度赴國務院洽公，停留約1.5小時，秦剛稍後推文表示，感謝薛曼在他結束隔離後第一天就會面，期待持續與美方對話溝通，追求一個理性、穩定、可控與建設性的中美關係。

秦剛會後回應媒體表示，一個多小時的會談氣氛良好，也很深入坦誠；雙方皆認為中美關係非常重要，需要共同努力改善兩國關係，彼此都同意今後要保持進一步對話溝通，本著互利互惠的原則解決彼此之間的關注。

「最關切的還是如何共同努力克服困難，推動雙邊關係改善與發展」秦剛說，「我們要盡可能做出努力來減少麻煩，管控好分歧和矛盾，擴大合作，事情很多，一步一步來一點點做起。」

按照外交儀節，秦剛還需向拜登總統呈遞到任國書，才算完成所有程序，因此目前身分仍為候任大使。

拜登政府透過數個雙邊和多邊會議，強調「台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」，美日、美韓、G7等領導人峰會都在會後聲明提及此事。

根據國務院12日公布的資深官員會議結論，這是拜登政府重新參與Quad以來，台海議題首度搬上Quad會議桌，並談到緬甸持續的危機，重申支持東協及其印太願景，今年秋天將舉行第二次領導人峰會。