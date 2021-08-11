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立陶宛踩紅線 中召回大使 「捷克模式」是否重演？

中國新聞組／北京11日電
中國宣布召回大使後，立陶宛外交部發出聲明表示遺憾。圖為立陶宛維爾紐斯中國大使館大樓外牆。（歐新社）
中國宣布召回大使後，立陶宛外交部發出聲明表示遺憾。圖為立陶宛維爾紐斯中國大使館大樓外牆。（歐新社）

台灣當局7月20日宣布，將在立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」，是台灣在中國邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處。中國外交部官網10日下午發布新聞稿，痛批立陶宛政府此舉公然違背兩國建交公報精神，「維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰」，中方決定召回中國駐立陶宛大使。

學者分析，去年捷克參議院議長韋德齊訪台後引發中國大陸不滿，讓捷克之後跟台灣的外交開始降溫，這樣的「捷克模式」會不會重演、立陶宛抗壓性有多大，都值得觀察。

中國宣布召回大使後，立陶宛外交部發出聲明，表示中國外交部已告知此事，「對中方此舉表示遺憾同時，立陶宛外交部重申，在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上許多其他國家一樣，發展與台灣的互利關係」。台灣的外交部發言人歐江安昨表示，台方未來會密切關注相關後續發展；立陶宛捍衛國家尊嚴與自由理念的意志令人敬佩。

中國外交部發言人說，「立陶宛不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對。」

這是自1995年北京召回駐美大使李道豫，抗議美國柯林頓政府允許李登輝總統訪美，再次以召回駐外大使方式，表達不滿和抗議。

歐江安表示，台灣目前在72個國家總共設立110個館處，其中57國都沒有邦交關係，設處目的都是為強化雙邊在經貿、教育、文化或有利雙方人民福祉的各項領域合作，同時深化人民的交流與友誼；未來台灣在立陶宛所設立的代表處，也是秉持相同目標。

台灣淡江大學歐洲研究所副教授張福昌說，召回大使力道很強勁，中國後續會不會策動立陶宛周邊國家影響立陶宛在歐盟或國際上的活動，值得觀察；而立陶宛最怕俄羅斯有動作，俄國和中國關係很好，中國會不會透過俄羅斯或白俄羅斯給立陶宛壓力，要求淡化跟台灣關係，就看立陶宛政府如何應對。

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