彭博稱「清零讓中國被孤立」 官媒嗆「心態扭曲」

彭博社稱中國「病毒清零」的防疫策略，將讓自己付出很大代價。（新華社資料圖片）

彭博社10日發文稱中國 「病毒清零」的防疫策略將使其未來幾年面臨被孤立的危險。彭博社表示，如今世界上大多數國家開始嘗試與新冠病毒共存，而中國卻試圖長期徹底消滅新冠病毒，這將會付出很大代價。但環球時報反嗆，彭博社等美國 媒體對中國抗疫成就所抱的心態一直是扭曲的，中國有能力對疫情 做到動態清零，而中國去年及前七月中國外貿的大幅增長，也恰恰給了「中國孤立論」一個耳光。

觀察者網報導，彭博社的報導暗示中國「病毒清零」的策略不可持續。其援引了牛津大學流行病學教授陳錚鳴（Chen Zhengming）的話說：「中國遲早要改變其封鎖策略-你可以暫時保持病毒清零，但你不能永遠保持病毒清零，因為病毒會在不知不覺中突然襲來。」陳錚鳴還表示自己很擔心，當「病毒清零」成為一種根深蒂固的心態後，中國就不會尋求積極的戰術上的改變。

報導還表示，雖然目前新加坡、澳洲、紐西蘭等國家也推行「病毒清零」策略，但是隨著未來世界其他地區逐步開放，這些國家都會開始改變自身的防疫策略。

彭博社認為，嚴格的防疫政策會讓中國的經濟受到影響，下半年的經濟風險增大，增長將放緩，而通膨壓力會回升。報導援引了上海保銀私募基金管理有限公司首席經濟學家張志偉的報告表示，中國「病毒清零」的策略會讓經濟增長付出很大代價。

環球時報指出，中國並沒有因疫情關上國門，經濟交流作為當前國際交流的核心內容，它的增長證明了這一點。至於其他人員交流，目前全球範圍都大幅下降，中國實現了較好的國門管控，恰恰摸索出了一套疫情期間實現安全國際交往的辦法。這套辦法值得繼續完善，也會被其他國家重視。

文章說，彭博社等美國媒體對中國抗疫成就所抱的心態一直是扭曲的。中國避免了嚴重生命損失，經濟恢覆速度也明顯走在了世界的前頭，圍繞這一切看不到他們給予大大方方的承認。

中國有能力對疫情做到動態清零，現在又有了疫苗，這樣的動員力和組織力無疑是中國人民的一份福祉。美國死了60多萬人，如今疫情又反彈到單日新增確診病例破10萬的全球最高位置。如果華盛頓有機會把疫情歸零，他們豈不將這一成就吹上天？

環球時報指出，我們無法不認為，一些美國輿論和政治精英對中國擁有動態清零能力在心理上很失衡，他們更願意看到中國也像美國一樣被新冠病毒徹底攻陷，而且他們屆時又會宣揚那是因為「中國的疫苗不管用」。反正他們就是不希望看到中國好，如果中國好了，他們就想誤導國際社會的認識，削弱中國成功的影響。