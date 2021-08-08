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互控洩毒 中2500萬連署促查美實驗室 美稱將揭武漢數據

中國新聞組／北京8日電
美媒報導指美國情報機構已獲取大量來自武漢實驗室的新冠病毒基因數據，可能揭開新冠病毒的起源。(路透)
美媒報導指美國情報機構已獲取大量來自武漢實驗室的新冠病毒基因數據，可能揭開新冠病毒的起源。(路透)

中美在新冠病毒溯源上的「互控」持續延燒。美國稱新冠病毒源自武漢病毒研究所，中方反指位於美國馬里蘭州的陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室才最可疑，並發動民眾連署要求世界衛生組織（WHO）展開調查，連署已突破2500萬人。CNN則報導，美國情報機構已獲取大量來自武漢實驗室的新冠病毒基因數據，可能揭開新冠病毒的起源。

針對美國一再指控新冠病毒源自武漢病毒研究所，中國近來展開反擊，除透過官媒及各種宣傳詳述美國陸軍德特里克堡生物實驗室是新冠病毒起源的可能性，並發動中國民眾連署要求世衛組織展開調查。鷹派官媒環球時報稱，2019年新冠病毒疫情出現前夕，美國軍方的德特里克堡生物實驗室曾發生一場可疑的洩漏事故，這起事件應藉由調查釐清真相。

而對於中國的反擊，美方有關中方是新冠病毒源頭的一連串指控行動仍未停歇。自由亞洲電台報導，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國情報機構已獲取大量來自中國武漢實驗室的新型冠狀病毒基因數據，正進行研究，一旦能夠破譯，可能得以揭開新冠病毒的起源。

CNN報導說，目前不清楚情報部門是如何及何時獲得這些信息，但參與創建及處理這類基因數據的設備，一般都會連接到外部雲端伺服器，黑客有可能因此入侵系統取得。消息指出，情報部門需依賴美國能源部國家實驗室的超級電腦，透過運算將大量原始數據轉化為有用資訊，並需要能解釋基因測序數據，又有中文領域知識的可靠專家，這方面十分困難。

美國總統拜登在今年5月底下令情報部門查明新冠病毒源頭並於90日內報告，期限即將屆滿。

另美國眾議院外交事務委員會共和黨首席成員麥考爾近日也發表報告，指有充分證據表明，新冠病毒於2019年9月前從武漢病毒研究所洩漏。

美國 武漢病毒研究所 中國

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