美媒：北京收集中國所有民族DNA 擬建7億男性基因庫

美媒報導，中國警察強行收集特定群體，比如季節工和政治異議人士的DNA。(路透資料照片)

美媒報導，中國 政府一直在收集中國所有民族男子的DNA ，以便建立全國七億男性的基因信息庫。同時，中國正在進行的基因研究在國際學術界引起愈來愈大的爭議和擔憂。美國 一家權威科學刊物「分子遺傳學與基因組醫學」因發表多篇中國專家的研究論文而引起編輯部的分裂，有八名編委近日集體辭職，以示抗議。

美國之音指出，美國新聞網站「攔截」（The Intercept）4日報導，此類針對藏人、維吾爾人和其他少數民族而進行的基因研究，涉及DNA建檔、面部識別、器官移植等多個領域，在世界多家學術刊物上引起過不少爭論，但像美國學術刊物這個刊物是由總部設在新澤西的世界出版公司約翰威立（Wiley）出版的。刊物編委會共有25名成員，將近1/3的編委集體辭職在出版界產生了不小的震動。

「攔截」的報導提到，比利時魯汶大學（University of Leuven）的生物信息學家伊夫·莫羅（Yves Moreau）長期關注此類研究，特別是對新疆維吾爾人的基因研究。

新疆當局對維吾爾人進行的迫害近年引起世界關注。莫羅對新疆當局蒐集維族人DNA樣本的做法非常擔憂。報導說，今年早些時候，莫羅在分子遺傳學與基因組醫學刊物上搜到了18篇這方面的論文。莫羅相信，如果這類研究不予以制止，科學和人工智能技術將會被用來強化專制政府的地位。

「攔截」的報導表示，莫羅查到的論文中，有些研究的是族群之間的基因區別。警察可以利用這類研究從龐大的人口基因庫進行比對，查找出犯罪嫌疑人。還有一些論文使用的是未經當事人同意而獲取的基因樣本。中國政府一直在收集中國所有民族男子的DNA，以便建立全國七億男性的基因信息庫。中國警察還強行收集特定群體，比如季節工和政治異議人士的DNA。

莫羅從今年3月以來多次向這家科學刊物的總編輯蘇珊·哈特反映相關問題。但哈特沒有對此作出積極回應。今年6月，莫羅寫了一篇很長的電郵解釋中國警方如何利用遺傳學對付少數民族和異議人士。他把這封電郵發給了所有的編委，並引起了他們的呼應。哈特在處理這個問題上的消極態度引起了編委們的憤怒，其中有8名編委憤而辭職。