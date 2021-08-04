BBC雙標報導鄭州洪災？ 中國提嚴正交涉

因為不滿對於河南洪災的相關報導，中國政府槓上BBC，稱BBC河南暴雨的新聞報導歪曲事實。（新華社）

中國 政府槓上英國廣播公司（BBC），稱BBC河南暴雨 的新聞報導歪曲事實，充滿意識形態與雙重標準。中國外交部更向BBC駐華機構負責人提出嚴正交涉。

據澎湃新聞報導，中國外交部新聞司就英國廣播公司涉河南特大暴雨歪曲報導和無理聲明向該媒體駐華機構負責人提出嚴正交涉。

中方指出，「BBC近日關於河南特大暴雨的報導，歪曲中國政府全力組織救援以及當地民眾奮勇自救的真實情況，影射攻擊中國政府，充滿意識形態偏見和雙重標準。在相關報導引發中國民眾不滿後，BBC不但不反思自身問題，反而發表顛倒黑白的聲明，對中方妄加指責，中方對此提出嚴正交涉。」

中方強調，「外國駐華記者在華享有依法自由採訪的權力，同時應當遵守中國的法律法規，客觀、平衡、準確報導。中方敦促BBC摒棄意識形態偏見和雙重標準，停止對華抹黑、攻擊，以實際行動彌補在華信用赤字。」

河南鄭州發生暴雨洪災釀死傷慘劇，外媒前往採訪，卻在網路上與採訪中遭到騷擾，BBC記者白洛賓就受到敵意對待，遭中共轄下的共青團在網路上號召百萬粉絲追蹤其動向。

BBC此前在社群媒體推特（Twitter）上發表聲明：「中國政府必須立即採取行動，阻止這類持續危害外國新聞工作者的攻擊行為。」駐華外國記者協會（FCCC）也發表聲明，要求中共負起記者安全之責任。

另外，美國國務院發言人普萊斯此前也表示，美方對在中國報導致命水患的外國記者受到騷擾和威脅一事「深感關切」。

中國外交部今年初公開批評BBC等歐美新聞機構製造所謂的「假新聞」。BBC新聞工作者沙磊（John Sudworth）今年離開中國，調往台灣。