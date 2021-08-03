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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

中國疫苗抗Delta？ 鍾南山：有效，非常安全

中國新聞組／北京3日電
鍾南山表示中國國產疫苗對防治Delta變異株有效，非常安全。圖為今年5月31日鍾南山出席中國科協第十次全國代表大會。（中新社）
鍾南山表示中國國產疫苗對防治Delta變異株有效，非常安全。圖為今年5月31日鍾南山出席中國科協第十次全國代表大會。（中新社）

中國國產疫苗對Delta變異病毒有用嗎？「有效，非常安全。」中國工程院院士鍾南山7月31日在廣州出席一峰會活動時明確回答。他指出，中國需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。為此他特別呼籲大家要重視疫苗接種。

短短十來天，南京疫情已波及大半個中國。8月1日中國本土病例新增55例。本輪疫情中的湖南張家界「魅力湘西」演出、常德的「穿紫河三號游船」 正在成為新的傳播交叉聚集地點。

「這說明密閉環境是新冠病毒傳播極為重要的窗口。像飛機、火車、地鐵此類密閉空間中，因為空氣淨化不夠，容易存在空氣交叉感染。」鍾南山指出，這是值得高度重視的。

7月27日，南京市通報引起南京疫情的毒株是Delta病毒。Delta病毒已經成為世界新冠肺炎傳播的主要變異株。

為何Delta病毒傳播如此快速？「Delta變異株在人體內的病毒載量比普通株高100倍，傳播力更強；在身體內的潛伏期較短，只有1至3天就發病；在體內轉陰的時間也較長，長達13至15天，遠長於普通株的7至9天。」鍾南山指出，正因為感染者體內的病毒載量高，傳染性增強了。如廣州疫情10天內產生5代傳播。

面對依然很嚴峻的全球疫情防控，需要做什麼呢？「不能放鬆，要時刻關注社區的防控措施和建立群體免疫。」鍾南山強調，在人多、通氣差的密集場所一定要戴好口罩。

在鍾南山看來，自然免疫不現實、不科學、不人道。大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2年至3年的全球協作。目前中國打疫苗的數量是最多的，但由於人口基數大，中國每100人中打疫苗的比率不高。在中國，需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。

中國 疫情 疫苗

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