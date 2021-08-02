南京傳染鏈擴散 半個中國幾淪陷 張家界封城了

截至7月31日為止，中國31省市中已有15個省市通報發現本土確診病例或無症狀感染者。(取材自長安劍)

南京本土疫情 擴散，半個中國幾乎淪陷。國家衛健委昨通報稱，新增75宗新冠肺炎確診個案，其中53宗為本土病例，主要都與南京疫情相關。其中，北京 昨再增二例確診，海南島也出現一例確診。湖南張家界三天內已有七例確診，當地官方宣布自1日下午3時起實行「封城」措施，全市除防疫或運送物資車輛，不得上路，違者將被公安扣留。

引發此波疫情的病毒株為Delta病毒株，已形成多個「傳播次中心」，其中揚州棋牌室、張家界「魅力湘西」演出都引發關注。

南京市衛健委昨公布新數據，截至7月31日南京市的確診者達204例。而由南京祿口機場 擴散出去的本土新一波疫情也很令人憂心。截至7月31日為止，中國31省市中已有15個省市通報發現本土確診病例或無症狀感染者，包括江蘇、湖南、北京、四川、遼寧、雲南、安徽、廣東、福建、重慶、湖北、河南、山東、寧夏，以及昨日新通報的海南。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京市疾控中心對近日確診病例病毒進行基因測序，結果顯示病毒為Delta變異毒株。經比對，病例病毒與近期南京疫情病毒高度同源，屬於同一傳播鏈。

龐星火指出，昨天北京新增的兩例京外關聯本地新冠肺炎確診病例和一例無症狀感染者，均為湖南省張家界返京人員，來自同一家庭。龐星火強調，大陸多個地區相繼發生群聚性疫情，北京也出現關聯病例，疫情已進北京，警鐘再次敲響。

北京已下令，北京市有確診病例和無症狀感染者所在街道和單位人員原則上不允許離開北京，如需離開京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

這波疫情，波及很多旅遊勝地，除了張家界，湖南常德市一名節目編導確診感染新冠肺炎。湖南常德市桃花源旅遊管理區昨發布通告稱，在7月25日、26日、27日於當地觀看九場「湘遇．桃花源」演出的777名觀眾都屬於高風險人群。此外，山東煙台市一名男子確診，他曾經停南京祿口機場到桂林機場，赴桂林旅遊。