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圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

編譯莊蕙嘉／綜合報導
美防長奧斯丁（左）29日造訪河內，受到越南國防部長潘文江（右）歡迎。（歐新社）
美防長奧斯丁（左）29日造訪河內，受到越南國防部長潘文江（右）歡迎。（歐新社）

美國國防部長奧斯丁28日到訪越南，29日與越南國家主席阮春福會談。奧斯丁此行透露美國欲和越南持續加強軍事合作，阻止中國的區域擴張野心。不過在美國總統拜登重視的人權議題，越南共黨政府也需作出令美國滿意的改善，才能讓雙方關係更上層樓。

關於中國在南海擴張主權問題，越南一向是反應最強烈的國家。在南海議題上美越加強軍事合作，美國也提供越南海上巡邏用的快艇。

獲拜登提名為駐越南大使的納珀月初曾表示，將加強美越關係，若越南能在人權議題作出顯著改善，雙方就能更深入合作。

路透報導，一名熟悉內情的消息人士26日透露，美國副總統賀錦麗預定下月訪問越南和新加坡。阮春福29日接見奧斯丁時表示，很期待賀錦麗的來訪。

奧斯丁在會見阮春福前表示，美國從來不曾要求越南「選邊站」，他說：「我們的中心目標之一就是，盟友和夥伴有擘畫自己未來的自由與空間。」

奧斯丁雖未點名中國，不過亞洲國家常面臨來自北京「在中國和美國之間二選一」的要求。

在27日訪問新加坡時，奧斯丁也曾強調，美國以其價值觀領導統御，「不論去到何處，我們都會和朋友及盟國討論這些價值，無庸置疑。」

在奧斯丁到訪前3天，美國捐贈的300萬劑莫德納疫苗25日運抵越南，加上先前透過Covax平台的捐贈，美國提供給越南的新冠疫苗已達500萬劑。

另據香港南華早報報導，越南與美國原本沒走得沒那麼近，轉捩點出現在2014年，中國在越南視為專屬經濟海域的水域放置鑽油平台，雙方為此對峙超過3個月。中越南海爭端也成為華府戰略突破點。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院越南籍資深研究員黎紅協表示：「由於中國日趨強勢，美國和越南愈來愈視彼此為重要夥伴，尤其在南海的防務合作上。美國國防部長奧斯丁的到訪，反映出此一思維。」

黎紅協表示：「中國並不樂見越南或其他東南亞國家與美國加強防務合作，但區域目前整體走向不利於中國。主要是中國在南海的作為讓許多東南亞國家質疑中國的戰略意圖」。

越南 美國 中國

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