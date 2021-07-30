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孟晚舟案美檢察官獲拜登提名 將任對華出口要職

中國新聞組／北京30電

白宮28日宣布，美國檢察官肯德勒（Thea Kendler）受美國總統拜登提名，將接下美國商務部控制對華出口的一個關鍵職位。肯德勒是負責起訴中國科技巨頭華為及其首席財務官孟晚舟刑事訴訟中的檢方代表，此舉明顯針對中國釋放出強硬訊號，雙方緊張關係恐將再度加劇。

德國之聲引述路透報導，肯德勒預計將在五角大樓前官員艾斯特維茲（Alan Estevez）手下工作。艾斯特維茲於7月13日被提名為商務部負責工業和安全事務的副部長，該職位在美中科技戰中處於核心地位。

自2019年以來，美國商務部一直限制對華為公司的銷售，華為附屬公司被列入美國貿易黑名單中，使這家全球最大的電信設備製造商陷入困境。

針對美國商務部多次升級對華為禁令，中國外交部發言人趙立堅2020年也曾表示，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。

報導指出，在2014年加入司法部之前，肯德勒曾經在美國商務部工業和安全首席顧問辦公室擔任高級顧問，提供法律意見，而在此之前她是私人執業的貿易律師。

美國 商務部 華為

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