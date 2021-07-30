孟晚舟案美檢察官獲拜登提名 將任對華出口要職

白宮28日宣布，美國 檢察官肯德勒（Thea Kendler）受美國總統拜登提名，將接下美國商務部 控制對華出口的一個關鍵職位。肯德勒是負責起訴中國科技巨頭華為 及其首席財務官孟晚舟刑事訴訟中的檢方代表，此舉明顯針對中國釋放出強硬訊號，雙方緊張關係恐將再度加劇。

德國之聲引述路透報導，肯德勒預計將在五角大樓前官員艾斯特維茲（Alan Estevez）手下工作。艾斯特維茲於7月13日被提名為商務部負責工業和安全事務的副部長，該職位在美中科技戰中處於核心地位。

自2019年以來，美國商務部一直限制對華為公司的銷售，華為附屬公司被列入美國貿易黑名單中，使這家全球最大的電信設備製造商陷入困境。

針對美國商務部多次升級對華為禁令，中國外交部發言人趙立堅2020年也曾表示，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。

報導指出，在2014年加入司法部之前，肯德勒曾經在美國商務部工業和安全首席顧問辦公室擔任高級顧問，提供法律意見，而在此之前她是私人執業的貿易律師。