奧運／石智勇奪舉重73公斤級金牌 霸氣喊「還有誰？」

石智勇28日在東京奧運會男子舉重73公斤級比賽中奪冠。(取材自封面新聞)

中國 28日在東京奧運 會一天三金，有女子四人賽艇、男子雙人跳水、還有舉重。28日晚6時50分，男子舉重73公斤級A組決賽開啟，中國選手舉重「常勝將軍」石智勇奪得金牌，這也是中國軍團本屆奧運會取得的第12枚金牌。石智勇也成為繼占旭剛、陳艷青之後，第三位連續兩屆奧運會都奪冠的舉重運動員。在破紀錄後，石智勇在舉重台上大喊「還有誰？」中國暫時累積13面金牌。

封面新聞報導，石智勇今年27歲，這是他第二次參加奧運會，可以稱之為「老將」了，在73公斤級他擁有絕對的實力，目前他是抓舉、挺舉和總成績三項世界紀錄的保持者，光是2019年一年，石智勇就5次改寫男子73公斤級舉重的世界紀錄。今年亞錦賽上，石智勇又打破了世界紀錄，還追平了總成績世界紀錄，所以打破世界紀錄似乎和他的比賽成為了標配。

北京 青年報報導，石智勇=破紀錄+冠軍？石智勇奪冠順便破紀錄，早已是家常便飯。28日的比賽，他以抓舉166公斤、挺舉198公斤總成績364公斤成功奪魁，拿下了個人的第二枚奧運會金牌。364公斤的成績也打破了新的世界紀錄。

最終，石智勇順利奪冠，贏得中國軍團本屆奧運會第12枚金牌，並繼占旭剛、陳艷青之後，成為第三位連續兩屆奧運會都奪冠的舉重運動員。

另據人民日報報導，比賽結束後，石智勇在個人社交媒體發文：「不只是金牌，我還要新世界紀錄。這就是我。」

此次比賽，石智勇以364公斤的總成績打破自己在2019年創下的世界紀錄。對此他表示，就是想在奧運會把自己的紀錄打破。他還提到自己的師父、兩屆奧運冠軍占旭剛：「他跟我說過，精神不崩，意志不垮，你上台了就是冠軍。我回他說，上台後我就是瘋子，完全把自己融入比賽中。」

環球時報報導，石智勇並在賽後採訪時對女友吐露心聲：「讓你久等了，回家娶你。」他表示，奪冠後回國的第一件事就是要成家。