東奧／中國游泳第1金 張雨霏200米蝶泳冠軍

在東京奧運會女子200米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏獲得金牌。 ( 新華社)

東京奧運 29日游泳 女子200米蝶泳賽，中國 選手張雨霏游出2分03秒86，奪得中國隊第13金。

在日前舉行的女子100蝶泳決賽中，「仙氣蝶后」張雨霏在最後時刻被對手超越，以55秒64拿到銀牌。雖然錯失金牌，由於能力強、顏值高、笑容甜美，也成為泳壇的新偶像。甚至有網友表示，張雨霏的笑容讓人如沐春風。之後，張雨霏的母親也因為超高顏值登上了熱搜。

根據鳳凰新聞報導，張雨霏是目前中國女子游泳的領軍人物，100公尺蝶泳和200米蝶泳都很有競爭力，尤其是100公尺蝶泳具備衝金實力。回顧預賽和半決賽，張雨霏都是第一晉級，狀態非常出色。

1998年出生於江蘇徐州的張雨霏，今年剛滿23歲，3歲開始下水游泳的她就展現了游泳天賦，在13歲時進入江蘇省隊，隨後很快進入國家隊。2018年亞運會期間張雨霏拿到2金1銀。今年東京奧運也被視為中國隊的主要奪金人選。

據香港經濟日報報導，200米蝶泳項目是中國隊的傳統強項，世界紀錄是劉子歌在2009年創造的2分01秒81，奧運紀錄是焦劉洋在2012年倫敦奧運會創造的2分04秒06。