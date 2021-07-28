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中聲索南海領土 美防長硬起來：於法無據

中國新聞組／北京28日電

中國向來對豐富自然資源的南海地區都有領土主張，並以建造人工島的方式對有爭議的海域實質佔有。正在東南亞展開首度巡迴訪問的美國國防部長奧斯汀在新加坡表示，中國對南海的領土聲索毫無國際法依據。

法廣網報導，這是奧斯汀擔任防長以來首次訪問東南亞國家，此行旨在這一地區尋求更廣泛的抗中聯盟。奧斯汀在新加坡國際戰略研究學院組織的會議上發言說：「中國對南海的領土聲索有損本地區多個國家的主權」。他表示，「美國繼續支持依據國際法維護本國權益的南海國家」。

南海諸國，諸如菲律賓、馬來西亞、文萊、越南一直抗議中國對南海地區的領土主張，在這些國家看來，南海許多地域是海岸國家海岸線的自然延伸，中國的聲索是霸權行為。

南中國海同時是全球關鍵的海上貿易大通道。美國國防部長奧斯汀表示，「在美國的利益受到威脅時，美國不會讓步。同時，美國不尋求與中國發生衝突」。

他承諾與中國繼續發展建設性和穩定的關係，包括與中國人民解放軍之間的更加牢固的危機聯絡。

就在奧斯汀訪問東南亞之時，美國國務卿布林肯周二晚間抵達新德里，布林肯去印度訪問的目標也很清楚，與印度討論阿富汗的前途以及如何共同應對中國的問題，法新社分析說，美國和印度對中國咄咄逼人的氣勢有著共同的擔心。

與中國邊界糾紛一直不斷的印度，對中國軍隊在雙方邊界地帶的舉動十分警惕。

中國 美國 印度

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