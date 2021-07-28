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美中高層激辯6小時 學者：敵對關係恐像水泥固化

中國新聞組／北京28日電
中國外交部副部長謝鋒（右三）在天津和美國常務副國務卿薛曼（左三）舉行會談。(新華社)
中國外交部副部長謝鋒（右三）在天津和美國常務副國務卿薛曼（左三）舉行會談。(新華社)

美國副國務卿薛曼26日在天津會晤中國國務委員兼外交部長王毅等官員，外媒普遍認為氣氛比起阿拉斯加會晤溫和許多。曾任歐巴馬國安會中國事務主任的學者何瑞恩表示，雙方都不預期有突破，但認知到彼此開誠布公的必要性。紐約時報則稱，華府希望一面找出合作領域、一面在爭執議題對抗北京的策略，似乎難以奏效。有學者持類似觀點，憂心美中敵對恐「像水泥變硬般」固化。

薛曼與副外長謝鋒的會談從26日上午9時左右開始，一直持續到下午，這期間雙方有短暫休息。之後，外長王毅又與薛曼會面。外交部發言人趙立堅稱，會談超過6小時，「雙方談得很深、很透，增進了相互了解」。

白宮發言人莎奇26日也肯定此會重要性，她表示美國期待在某個時機會出現雙方交往的機會，不過拜習會不在這次討論範圍。

但一名美國官員對路透表示，天津會談沒有具體成果，是為雙邊關係「設置護欄」，在重設關係、負責任管控競爭的漫長道路上又跨出一步。

紐約時報指出，薛曼是目前拜登政府訪華最高級官員，但天津會談時中方以連番批判起頭，幾無跡象表明雙方有趨近於縮小分歧。謝鋒的說法凸顯中國國內已對美國形成的憤怒情緒，削弱美國對華戰略收效的可能性。

不過，相比於阿拉斯加的中美高層會晤，外界普遍認為天津會談相對沒有那麼火藥味十足。

美聯社稱，會談突出了雙方之間的尖銳分歧，但「爭論語氣似乎比上次會面時要少些」。華盛頓郵報則認為，這次會談是在雙方緊張的關係中的一次「微解冰」，薛曼還表達了對在河南暴雨遇難者的哀悼。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務專家甘思德27日向CNBC表示，在兩國向對方提出「無法達到的」要求後，中美之間的敵對恐持續一段時間。

他認為北京基本上是在要求美國不要管中國的事情，「讓中國為所欲為」。 甘思德說，「你不能要求美國和國際社會對這些事情不發表意見，我認為這將是非常困難的，因此我們可能會看到這種關係像水泥變硬一般固化成敵對關係，並持續一段時間。」

美國 中國 薛曼

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