我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

中國外交界新戰狼 謝鋒重砲批美 敢於鬥爭

中國新聞組／北京28日電
中國外交部副部長的謝鋒，近日重砲批美受到注目。（取材自香港電台）
中國外交部副部長的謝鋒，近日重砲批美受到注目。（取材自香港電台）

今年2月才高升中國外交部副部長的謝鋒，近日以「戰狼」姿態重砲批美受到注目，26日在天津和美國國務院副國務卿薛曼會談時稱，中美關係面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國視為假想敵。中國在兩人會談之前曾嗆聲說要幫美國「補課」，這是繼今年3月美中阿拉斯加高層會談不歡而散之後，中國再次展現對來訪的美國官員不禮貌的態度。

媒體指稱，謝鋒今年2月才出任外交部副部長，負責管理對美事務，與香港和新疆兩大美中角力議題都關係匪淺。謝鋒因為2019年打擊香港「反送中」運動有功，被視為「敢於鬥爭」，因此得以高升。

德國之聲中文網報導，有媒體和輿論紛紛以「戰狼」形容中國外交界展露鋒芒的新星。謝鋒1964年出生在江蘇江都，曾就讀於中國人民大學的外交學院。

在高升副部長之前，謝鋒就已經在香港展露過「戰狼」的鋒芒。2019年11月，美國國會參議院通過了香港人權與民主法案後，謝鋒鮮有的以中國外交部駐港代表的身份，召見美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），嚴厲表達不滿情緒。他批評美國有關政客「逆時代潮流而動，為撈取個人政治資本，假人權、民主、自由之名，行混淆是非、顛倒黑白之實，支持黑衣暴徒違法行凶」。

近日，謝鋒又為中美外交增添了新的「戰狼語錄」，7月26日他與美國副國務卿薛曼會談時的強硬表態包括：「美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權……美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」從中國社交媒體上允許發表的言論來看，謝鋒這樣的表態深得人心。

縱觀德語和英語主流媒體對「謝舍會」的報導，謝鋒「壞事做絕，好事佔盡」的說法，除了被像「環球時報」這樣的官方媒體英文版用「do bad things and get good results」這樣並不十分準確的翻譯體現之外，並沒有得到太大的關注度。英文和德文媒體關注的主要集中在謝鋒有關：「中美關係陷入僵局，根本原因在於美國一些人把中國當作『假想敵』」，並且「妖魔化中國」的表態。

美國 中國 香港

上一則

美中高層激辯6小時 學者：敵對關係恐像水泥固化

下一則

天津會剛結束 秦剛出使美國 預料比崔天凱強硬

延伸閱讀

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡
評論／美國用四兩「護欄」 撥掉中國千斤「氣勢」

評論／美國用四兩「護欄」 撥掉中國千斤「氣勢」
秦剛啟程擔任駐美大使 曾和薛曼會談 並駁戰狼外交

秦剛啟程擔任駐美大使 曾和薛曼會談 並駁戰狼外交
防美中關係失控 王毅設3底線…會薛曼稱台灣問題是重中之重

防美中關係失控 王毅設3底線…會薛曼稱台灣問題是重中之重

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國