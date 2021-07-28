中國外交界新戰狼 謝鋒重砲批美 敢於鬥爭

中國外交部副部長的謝鋒，近日重砲批美受到注目。（取材自香港電台）

今年2月才高升中國 外交部副部長的謝鋒，近日以「戰狼」姿態重砲批美受到注目，26日在天津和美國 國務院副國務卿薛曼會談時稱，中美關係面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國視為假想敵。中國在兩人會談之前曾嗆聲說要幫美國「補課」，這是繼今年3月美中阿拉斯加高層會談不歡而散之後，中國再次展現對來訪的美國官員不禮貌的態度。

媒體指稱，謝鋒今年2月才出任外交部副部長，負責管理對美事務，與香港 和新疆兩大美中角力議題都關係匪淺。謝鋒因為2019年打擊香港「反送中」運動有功，被視為「敢於鬥爭」，因此得以高升。

德國之聲中文網報導，有媒體和輿論紛紛以「戰狼」形容中國外交界展露鋒芒的新星。謝鋒1964年出生在江蘇江都，曾就讀於中國人民大學的外交學院。

在高升副部長之前，謝鋒就已經在香港展露過「戰狼」的鋒芒。2019年11月，美國國會參議院通過了香港人權與民主法案後，謝鋒鮮有的以中國外交部駐港代表的身份，召見美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），嚴厲表達不滿情緒。他批評美國有關政客「逆時代潮流而動，為撈取個人政治資本，假人權、民主、自由之名，行混淆是非、顛倒黑白之實，支持黑衣暴徒違法行凶」。

近日，謝鋒又為中美外交增添了新的「戰狼語錄」，7月26日他與美國副國務卿薛曼會談時的強硬表態包括：「美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權……美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」從中國社交媒體上允許發表的言論來看，謝鋒這樣的表態深得人心。

縱觀德語和英語主流媒體對「謝舍會」的報導，謝鋒「壞事做絕，好事佔盡」的說法，除了被像「環球時報」這樣的官方媒體英文版用「do bad things and get good results」這樣並不十分準確的翻譯體現之外，並沒有得到太大的關注度。英文和德文媒體關注的主要集中在謝鋒有關：「中美關係陷入僵局，根本原因在於美國一些人把中國當作『假想敵』」，並且「妖魔化中國」的表態。