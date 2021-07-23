中國援外逾5億劑 30國領導人已接種中國疫苗

匈牙利總理歐爾班2月在首都布達佩斯接種中國疫苗。 （新華社）

新冠病毒疫情在全世界持續升溫，疫苗 供給量與療效成果各國仍非常關注，中國 外交部發言人趙立堅對外稱，目前中國已向100多個國家和組織提供超過5億劑的疫苗，並且有30國領導人已公開接種中國疫苗，包括匈牙利總理歐爾班、多明尼加總統、智利總統都已施打過。

多明尼加總統接種第二劑科興疫苗。（取材自觀察者網）

智利總統皮涅拉接種科興疫苗後，比出「V」字手勢。（新華社）

趙立堅表示，中方一貫主張深化疫苗國際合作，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，讓疫苗成為全球公共產品。中方願同各國繼續團結協作，向世界特別是向發展中國家提供更多安全、放心、有效的疫苗，促進疫苗在全球公平分配和使用。

另據新華社報導，總部設在瑞士日內瓦的全球疫苗免疫聯盟宣布，已與中國國藥集團和科興公司簽署預購協議，代表這兩家大陸企業的疫苗已進入世界衛生組織新冠疫苗實施計劃（COVAX）的疫苗庫。

報導稱，根據協議，中國今年10月底前可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗，後續還將長期供貨。中國常駐聯合國日內瓦代表團表示，這是中方以實際行動踐行疫苗「全球公共產品」承諾的重要體現。

新華社表示，中國政府還大力支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉移。迄今，中國疫苗企業已經在阿拉伯聯合大公國、印尼、馬來西亞、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等國啟動合作生產，產能超過2億劑。

世界衛生組織設定的全球目標是，今年底每個國家至少有40%的人口接種疫苗，並於明年中達到70%。新華社稱，若要實現此1目標，需要加速供應和接種新冠疫苗。

此外，中國南京本土疫情持續升溫，截至22日下午一時，南京官方通報全市共有13例確診病例，以9例無症狀感染者。

另據中國國家衛健委通報，21日中國新增確診病例50例，其中本土病例12例，江蘇11例，雲南1例。新增無症狀感染者18例，其中境外移入11例，本土7例均在江蘇。

此外，南京市衛健委二級巡視員許民生在南京疫情防控記者會上表示，21日晚間8點前開始南京全市的全員核酸檢測 工作，截至22日12時，全市核酸檢測採樣已經完成500多萬份。其中，20日晚間開始啟動對疫情涉及的祿口機場及封控區域祿口街道全員檢測，當晚完成採樣6.5萬，檢測結果均為陰性。

許民生指出，截至22日，全南京市共計封閉小區34個，江寧區29個、溧水區5個，祿口街道繼續確定為封控區域，進行封閉管控，人員只進不出。