保時捷、LV、寶格麗「跳車」 境內16代言解約 吳亦凡恐賠3.6億

保時捷中國決定終止與吳亦凡的合作關係。（取材自微博）

吳亦凡 涉及性醜聞案爆發後，手握中國 國內16支代言的他在目前已全部被解約，包括保時捷中國、樂堡啤酒、騰訊視頻、得寶、康師傅冰紅茶、雲聽app、韓束、滋源、立白，紛紛發聲明宣布與吳亦凡解約。騰訊旗下王者榮耀、華帝、蘭蔻、良品鋪子聲明與吳亦凡合作已到期，不再續約。

保時捷19日在官方微博發布消息，保時捷中國決定從即日起終止與吳亦凡「保時捷中國賽車 運動代言人」的合作關係。保時捷將一如既往地在中國推廣賽車運動和跑車文化，為廣大跑車愛好者和保時捷車主及車手提供高品質的服務。

桃色風波毀形象。吳亦凡代言寶格麗也受影響。（取材自微博）

這是因為吳亦凡涉及性醜聞案，緊急「跳車」的第13家廠商。

騰訊視頻官方平台19日下午也發文稱向吳亦凡方進行了品牌代言人合作撤銷告知，與吳亦凡方終止了一切品牌層面的相關合作。

LV路易威登（LOUIS VUITTON）暫停與吳亦凡合作，直至司法調查結果公布。（取材自微博）

在國際時尚品牌部分，路易威登（LOUIS VUITTON）亦高度重視此次針對吳亦凡先生的指控，19日晚間宣布已暫停與吳亦凡之合作關係，直至司法調查結果公布。

寶格麗則選在20日半夜0點50分宣布「寶格麗針對吳亦凡先生的相關事件予以高度重視，決定從即日起終止與吳亦凡先生的合作關係」，等於拔掉他「全球品牌代言人」的頭銜。

除品牌代言，吳亦凡與楊紫主演的戲劇「青簪行」未來可能無望播出。

據悉，騰訊製播的「青簪行」是吳亦凡首部古裝劇，與人氣女星楊紫搭檔，從確定卡司到開拍就一直是備受關注，如今騰訊表態與他切割，也使得該劇的未來堪憂。

2017福布斯中國名人榜顯示，吳亦凡當年的年收入達1.5億人民幣（約2300萬美元），排在榜單的第十位。2020福布斯中國名人榜，吳亦凡更進一步，排到了榜單的第8位，但未公布年收入金額。

據悉，吳亦凡若遭廠商索賠，恐得掏出3.6億人民幣（約5500萬美元）賠罪，對此，吳亦凡尚未做出回應。