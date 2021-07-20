繼騰訊、美團後…怕被整頓？雷軍捐22億小米股票

小米董事長雷軍近日捐出逾22億美元小米股票做公益。（中通社）

北京當局正加強整頓科技產業之際，科技富豪近期出現「踴躍捐款」現象。小米 集團董事長雷軍近日就宣布捐出價值22億美元的小米股票給慈善機構，這是北京政府加強科技產業監管整頓時，科技巨頭再度巨額捐贈的最新案例。

華爾街日報報導，小米專注於手機 等硬體研發製造，和其他網路巨頭相比，不算是監管部門的優先整頓對象，不過雷軍仍在近日巨額捐贈，小米集團在港交所公告，雷軍捐款兩家慈善機構約6.16億股的小米公司Ｂ類股份，按照小米收盤價港幣28.25元計算，總價值約22億美元；雷軍捐贈完成後，仍持有約10.6%小米股份。

雷軍捐贈前，已有部分中國 網路科技巨頭也有類似行為，字節跳動（抖音）創辦人張一鳴6月下旬就宣布捐出人民幣五億元給他的家鄉福建龍岩市，成立芳梅教育發展基金，芳梅兩字分別取自張一鳴的奶奶及外婆的名字；美團創辦人王興也捐贈逾20億美元股分給自己的慈善基金會，將用於教育及科學領域。今年4月，騰訊創辦人馬化騰承諾投資77億美元，用於科技向善、鄉村振興，幫助農村擺脫貧困。

富瑞金融（Jefferies）分析師表示，中國政府加強控管科技產業的目標之一，在於確保私人企業不會太龐大、太強，因為可能加深大陸貧富差距；巨額捐贈有助縮小貧富差距，和政府目標一致。

從去年底中國科技公司就遭到政府愈來愈嚴格審查，確保科技企業數據安全；除了大眾熟知的阿里巴巴、滴滴等，小米也受到關注，今年3月國家網信辦、公安部約談小米、阿里、騰訊等共11家公司，警告深度偽造等技術使用。

雷軍近來事業蒸蒸日上，日前市調機構Canalys公布新統計數據，小米第二季首度超過蘋果，成為全球第二大智慧手機供應商。

報告顯示，小米是今年第二季全球智慧手機出貨量表現最亮眼的廠商，出貨量暴增83%，以17%市占率超越蘋果躍居第二，這也是小米史上首度成為全球第二大智慧手機廠。