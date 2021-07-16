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美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在浙江外海軍事演習

記者陳言喬／即時報導
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機近期兩度降落台灣，引發中國強烈反應。繼中國國防部警告將引發嚴重後果後，解放軍7月16日宣佈台海軍事演習。

根據經緯度顯示，此次軍事演習的位置位於浙江省外海，地處台灣海峽北部入口處。多維分析指，解放軍此次軍演與美軍機降落台灣有關。

7月15日，一架美軍C-146狼犬（Wolfhound）戰術運輸機，低調降落於台北市區松山機場，由於此型機相當罕見，引起松山機場周遭航空迷的拍攝而曝光行蹤。

這是今年以來，美軍機第二次抵台。早前6月6日，美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。

多維稱，美軍機抵台在外界看來是對中國的明確挑釁。此前中國外交使節及媒體人曾多次示警「美軍入台之際，就是武統台灣之時」。

6月6日美軍機C-17抵台那次，中國採取冷處理態度，引發不少中國民眾不滿。不過在當時中國外交部也提醒美國「慎重處理」台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

對於美軍機再度抵台「試探」，7月15日，中國國防部表示嚴重關切。國防部發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果」。

吳謙正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。

他還警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險境地。

解放軍公布浙江外海的演習範圍。取材自多維
解放軍公布浙江外海的演習範圍。取材自多維

中國 台灣 國防部

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