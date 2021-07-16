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美新法「全面封殺」新疆產品 網諷「讓維族人失業」

中國新聞組／北京16日電
美國通過新法，將禁止進口所有來自中國新疆的產品，圖為新疆棉花田。(中新社)
美國通過新法，將禁止進口所有來自中國新疆的產品，圖為新疆棉花田。(中新社)

美國參議院14日通過新法，將禁止進口所有來自中國新疆的產品。該法設立一個「可予反駁的推定」（rebuttable presumption）制度，即推定在新疆製造的產品均涉嫌強迫勞動，除非提出證明推翻。中方對此堅決反對，稱「完全是揑造的謊言」，美方做法嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。中國網友更辛辣諷刺「美國支持維吾爾人的方式就是讓他們失業」。 

據路透報導，「防止強迫維吾爾人勞動法」法案舉證責任將轉交給進口商。現行法規規定，如有合理證據表明某項商品涉及強迫勞動，則禁止相關商品進口。法案還須待眾議院通過，待兩院版本協調一致後，才呈送總統拜登簽署成法。

這是對去年7月川普政府發布的商務警告的更新，新的警告增加了聯合發布的部門，使用的措辭更加嚴厲，警告的內容也更具體，列出了20個大的產業。

中國商務部發言人高峰回應，「所謂新疆人權和強迫勞動問題，與事實完全不符。美方的做法嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於中美兩國，不利於世界經濟復蘇，中方堅決反對」。

外交部發言人趙立堅表示，美國反覆炒作強迫勞動問題，「真實目的是擾亂新疆繁榮穩定，剝奪新疆群眾的生存權、就業權、發展權，是在搞強迫失業、強迫貧困，充分暴露了美方企圖以疆制華的險惡用心」。

環球網評論指出，涉疆的商務警告顯示，美國已經下決心將中國新疆地區完全排除出美國的供應鏈。中國要拿出貿易戰我方「不願打，不怕打，必要時不得不打」的精神來迎戰美國的攻擊。

評論稱中國的消費市場已經與美國旗鼓相當，這意味著「脫鉤」對美企是痛苦的。中方要採取措施強化這些痛苦，讓外企與中脫鉤的低意願成為與美博弈的槓桿。

美國 中國 新疆

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