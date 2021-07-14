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2嫌遊山東預謀 拐郭剛堂兒回河南賣掉

中國新聞組／北京14日電
公安部通過採血進行DNA比對，最終確認了郭新振的身份，讓郭家團圓。（取材自封面新聞）
公安部通過採血進行DNA比對，最終確認了郭新振的身份，讓郭家團圓。（取材自封面新聞）

公安部組織2021年開展「團圓行動」以來，郭新振被拐案一直被公安部列為掛牌督辦案件。6月，公安部突破DNA和人像技術壁壘，成功在河南發現疑似郭新振的線索。專案組查出，情侶檔呼、唐兩人1997年9月在山東旅遊期間發現當時兩歲半的男孩郭新振，唐女抱走郭新振後，與呼男一起乘長途車返回河南將郭新振販賣。

封面新聞報導，1997年9月，郭新振被拐案發生後，山東聊城公安機關立即成立專案組開展工作，受當時條件所限，案件沒能及時偵破。2000年DNA技術開始應用於打拐工作時，及時採集郭剛堂夫婦的DNA信息入庫比對，隨著技術發展，又多次補充完善他的DNA數據，但由於孩子郭新振之前從未被採集過DNA信息，所以多年來一直未能比對。

今年6月，在公安部組織的集中比對會戰期間，專家們克服兒童失踪被拐時體貌特徵與長大後差別較大的障礙，成功在河南發現疑似郭新振的線索。河南公安機關採集相關人員DNA信息進行複核檢驗，確認河南該人即為郭剛堂夫婦被拐24年的兒子郭新振。

經調查，確定56歲呼男為該案犯罪嫌疑人，現因涉嫌另外一起案件被羈押於山西某看守所。其當年的女友唐女（現年45歲）有重大作案嫌疑，公安機關在山西某地將唐女抓獲，唐女對1997年9月夥同呼男拐賣郭新振的犯罪事實供認不諱。

報導指出，呼男、唐女兩人1997年相識並戀愛，9月21日，兩人至山東聊城旅遊，呼男在汽車站附近等候，唐女外出尋找作案目標，將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走，隨後與呼男一起乘長途車返回河南，由呼男販賣郭新振。

公安 DNA 汽車

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