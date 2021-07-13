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中製「機器鯊魚」北京亮相 美媒：難與美抗衡

記者賴錦宏／北京13日電
中國自製的「機器鯊魚」北京亮相，其聲納具偵察及反潛作戰能力。（人民網）
中國自製的「機器鯊魚」北京亮相，其聲納具偵察及反潛作戰能力。（人民網）

中國大陸最新一屆軍事智能裝備博覽會上，多款新型武器裝備罕見曝光，其中一款仿生鯊魚無人潛航器引發美媒關注並報導，美媒強調美軍有「秘密武器」，並稱「機器鯊魚不太可能與美國抗衡」。

2021年7月5日至7日，2021年第七屆中國軍事智能裝備博覽會在北京國家會議中心召開。在展會上，中國多家企業展出展出最新研發的不同類型的軍用無人裝備，其中，一款具備較高自主工作能力的智慧型仿生鯊魚無人潛航器引發關注。

據官媒澎湃新聞透露，該型無人潛航器外形設計完全仿照真實鯊魚的樣子，遠距離肉眼觀察幾乎無法分辨究竟是智能仿生鯊魚還是真的鯊魚。其外殼採用吸音材料製成，具有一定的聲學隱形效果，推進系統採用仿生尾鰭設計，而非傳統的螺旋槳，更加真實地模擬鯊魚、減少噪音。也具備功耗低、續航時間長、速度快、操控靈活等優點。

該型無人潛航器能夠安裝單波束/多波束/側掃聲吶、CTD、水下攝像機、水聽器、磁力計等功能載荷，可用於海上戰場抵近偵察、目標搜救、戰場監視以及海域反潛巡邏打擊等任務。

這款武器引發美媒關注。美國政治外交雜誌《國家利益》7月10日刊發的文章格外關注中國新型「機器鯊魚」，稱「它能以低聲學特徵高速運行，可用於偵察和反潛戰」。該文章同時強調，美軍開發的無人潛航器擁有「秘密武器」。

報導指出，美國海軍的自信來自先進的水下通信網路，這成為美國海軍各種水下潛航器的「秘密武器」。

據稱，目前美國海軍正通過各種方法建立先進的水下通信網路，推進各種實時水下數據共享能力，例如深海潛航器通過電纜連接到水面浮標，並將收集到的數據立即發送到各種水面和空中平台。美國雷神公司研製中的「梭子魚」無人掃雷載具則更進一步，它採用無線海底數據鏈路和自主算法設計，號稱可以發現、跟蹤甚至摧毀水雷等敵方目標，而無須人工干預。

報道聲稱，「如果中國也擁有類似的無人潛航器，美國潛艇和水面艦艇可能面臨更大的風險。然而美國海軍為建立海底通信網路已經努力多年，中國新型『機器鯊魚』似乎不太可能與美國抗衡」。

在中國最新一屆軍事智能裝備博覽會上，多款款新型武器裝備罕見曝光，除仿生鯊魚外，還有地面無人作戰車、無線遙控清障車、小型察打無人機等。

中國兵器工業集團北京北方車輛集團有限公司展出具有世界先進水平的「尖兵」小型無人作戰車。該車採用履帶式行走系統，裝備1座12.7毫米機槍遙控武器站，可實現察打一體能力。

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