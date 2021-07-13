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蘇州飯店倒塌 「1到4樓直接坐下去」 8死9人失聯

中國新聞組／北京13日電
消防救援人員在江蘇蘇州吳江塌樓事故現場搜救，8人遇難，還有9人失聯。（新華社）
消防救援人員在江蘇蘇州吳江塌樓事故現場搜救，8人遇難，還有9人失聯。（新華社）

美國邁阿密日前發生大樓坍塌死傷慘重，當時不少中國網友驚呼「竟然發生在美國」，沒想到時隔半個月後，江蘇省蘇州市吳江區四季開源酒店輔房12日下午也發生坍塌， 截至7月13日7時，經全力搜救，已救出被困人員14人，其中1人無傷已回家，受傷人員經全力救治，5人生命體徵平穩，8人遇難。目前還有9名失聯人員仍在全力搜救中。

蘇州市吳江區四季開源酒店輔房，7月12日下午發生坍塌意外。（央視截圖）
蘇州市吳江區四季開源酒店輔房，7月12日下午發生坍塌意外。（央視截圖）

 新華社報導，事故發生在下午三時許，經初步了解是該飯店部分房間（輔房）坍塌，涉及登記住宿的13個房間15人。附近居民拍攝的視頻顯示，坍塌的房屋損毀嚴重，現場淪為一片廢墟，到處是散落的建築材料。

消防人員至晚間仍在持續在倒塌的廢墟中救援。（央視截圖）
消防人員至晚間仍在持續在倒塌的廢墟中救援。（央視截圖）

事故原因正在調查；據附近居民表示，事故原因可能和四季開源酒店違規裝修有關。據稱酒店經營者在裝修時破壞了原有的房屋結構，甚至有承重牆被拆除，留下嚴重的安全隱患。但上述消息尚未得到官方證實。

中國新聞周刊報導，附近一商戶稱，倒塌的是一棟四層樓建築，有年頭了。「這家酒店一半是住宿一半是飯店，營業的同時還在裝修。倒塌時一到四層是直接『坐』下去的。」

12日晚間一名受輕傷的被困者獲救，被困者稱自己還有同伴，當時自己在衛生間，他（她）在臥室，之後自己一直喊，但對方沒有回應。

目擊者張先生說，事發後現場大量人群圍觀，但有關部門很快拉起了近一公里的警戒線；報導指出，酒店是一棟四層樓建築，房齡非常老，位置在一個小區裡，包括院牆和空地在內有近萬平方米的面積，生意一直很好。他表示，該酒店2020年開業，邊營業邊裝修，事發時飯店一樓正在裝修。

縱相新聞報導指出，事發地點油車路188號名為四季開源酒店，原先一家山湖飯店的場所，此前被抵押過，最新的消息是已有新的業主入主。

紅星報導指出，事故地為當地老城區，涉事酒店經常改名字，據居民劉女士說，倒塌的輔房內主要是一家麻將館，「過去幾年這棟輔房只有三層，但這些年來一直在加蓋樓層。」劉女士表示，這家麻將館已經存在數年，生意火爆。

事故發生後，江蘇省消防救援總隊投入500餘名消防救援人員在現場施救。因為現場存在二次坍塌的風險，無法使用大型機械挖掘，現場已調集了兩輛吊車作為支撐，形成相對安全的作業空間。目前現場分成了六個區域，每個區有18名消防救援人員分三組輪流作業。

12日稍早前美團平台上檢索發現，這家酒店的房間預訂顯示在7月18日之前均已訂滿。但目前，美團、攜程、飛豬等酒店預訂平台均已將四季開源酒店的信息下架。

此前美國也發生樓塌慘劇；美國佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)6月24日倒塌，現場確認54人死亡，仍有86人下落不明。目前放棄尋找倖存者。

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