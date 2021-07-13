國藥、科興簽約COVAX 7月起供疫苗 2年提供5.5億劑

中國援助寮國新冠疫苗。圖為兩國代表出席交接儀式。(新華社)

香港大公報報導，全球疫苗 免疫聯盟12日宣布，中國國藥 和科興生物分別與「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）簽署供應疫苗的合作協議。根據協議，兩家企業將於7月起向COVAX提供疫苗。今明兩年內，兩款中國新冠滅活疫苗生產商將向COVAX提供總量達到5.5億劑疫苗。

據報導，科興12日宣布與全球疫苗和免疫聯盟（Gavi）簽署預購協議，通過COVAX機制提供總量可達3.8億劑的新冠病毒滅活疫苗克爾來福。根據協議，在2021年9月底前科興將供應5000萬劑新冠疫苗。此外，Gavi可選擇在2021年第4季度進一步購買1.5億劑，在2022年上半年再購買1.8億劑。

國藥集團中國生物北京生物製品研究所與Gavi簽署的首個新冠滅活疫苗預購協議顯示，北京生物製品研究所將從2021年第三季度開始首次供應6000萬劑疫苗。Gavi還將視需求於2021年第四季度購買6000萬劑，2022年上半年再購買5000萬劑。

報導稱，Gavi首席執行官Seth Berkley博士在談及科興的合作時表示，「我很高興雙方能夠簽署協議，這將使COVAX的參與者立即獲得疫苗。」「這是Gavi主動管理組合戰略的又一個例子，確保參與者在面臨如註冊延遲、變異病毒和供應限制等風險時有所準備。並且，由於科興的新冠疫苗已納入世衞組織緊急使用清單，我們可以立即開始向各國提供該疫苗。」

科興董事長、總裁兼首席執行官尹衛東表示，到2021年6月底，科興已向全球交付超過十億劑新冠疫苗。科興的目標是在疫情期間為全球新冠疫苗的可及性和可負擔性做出貢獻。

國藥方面表示，將加強與Gavi管理的COVAX及其他國際組織協同，致力於在更大程度與更廣闊範圍內為全球抗擊新冠疫情貢獻力量。國藥集團中國生物承諾，將根據Gavi和國藥集團之間的進一步協議，待第二條生產線獲得WHO認證後，年產十億劑的新冠疫苗將全部供應給COVAX。

COVAX運行機制

全稱「COVID-19疫苗全球獲取機制」，總體目標是加速COVID-19疫苗的開發和生產，以圖在2021年底前提供20億劑安全有效且已通過監管批准和／或世衞組織預認證的疫苗。20億劑疫苗將按照參與國人口比例平等地提供給所有參與國，優先提供給衞生保健工作者，然後擴大到老年人和有基礎性疾病弱勢群體。