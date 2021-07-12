我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

準備打持久戰 近千名被拒簽中國留學生將告美政府

中國新聞組／北京12日電
多名中國留學生控訴赴美留學簽證申請被美方拒絕。圖為2019年5月紐約哥倫比亞大學的中國留學生參加畢業典禮。（新華社）
多名中國留學生控訴赴美留學簽證申請被美方拒絕。圖為2019年5月紐約哥倫比亞大學的中國留學生參加畢業典禮。（新華社）

美國前總統川普去年5月簽署10043號總統令，為「防間諜」及「保護知識產權」等，針對中國理工類留學生及學者來美學習、交流活動進行嚴格限制。時隔一年，該政策仍在延續。媒體報導，為此，有近千名中國留學生近日準備對美國政府發起集體訴訟，並做好「打持久戰」準備。

環球時報引述香港南華早報報導，準備發起這場集體訴訟的中國留學生來自中國八所頂尖理工科院校，其中包括中國的「國防七子」——即上海交通大學、哈爾濱工業大學、北京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、電子科技大學、西北工業大學，以及北京郵電大學。

據報導，學生代表稱，這樁訴訟將針對10043號令的無理性展開辯論，呼籲美國現任政府對其進行修訂或予以廢除。有參與訴訟的學生認為，狀告美國政府並非易事，這樁官司勢必是一場昂貴的持久戰，時長恐怕會持續六個月到數年，訴訟花銷可能會達到50萬到100萬美元。截至目前，學生訴訟團體已經籌集到30萬美元的訴訟費用，並擬與八所院校的海外校友取得聯繫，進一步擴大籌款。

環球時報稱，一些被拒簽的中國留學生自發建立網站，並計畫聘請美國著名民權和移民律師艾拉·庫茲班作為代表律師推動此次訴訟，目前參與起訴的學生約為1100人。

今年5月起，中國學生群體組織起維權活動，如在社交媒體平台上發起「學生並非竊賊」「廢除10043號政令」等熱門話題標籤。550名中國學生還向50所美國高校發送聯名信，呼籲各高校提供聲援、並加入到廢除10043號令的法律訴訟。

南華早報引述一名楊姓學生稱，超過一半的高校對聯名信進行正式回應。遺憾的是，這些美國院校中沒有一所願意協助中國留學生與政府對簿公堂。

報導表示，美國移民法專家王昶律師認為，中國留學生的勝訴難度較大。在當前的美國政府看來，每年受10043號令影響的中國學生大約有3000至5000人，這種影響規模相對較小，政治優先級較低，幾乎不會受到重視。

中國留學生 美國 北京

上一則

海地華商關門做生意：雇5持槍保安 客戶沒武裝才讓進

下一則

身家470億 板藍根大王徐鏡人傳心梗離世

延伸閱讀

準備打持久戰 中國被拒簽留學生將告美國政府

準備打持久戰 中國被拒簽留學生將告美國政府
大仁說財經 | 勒索軟體攻擊此起彼落，卻難以繩之以法

大仁說財經 | 勒索軟體攻擊此起彼落，卻難以繩之以法
海地總統遇刺 美國國防部證實派員赴當地

海地總統遇刺 美國國防部證實派員赴當地
美國奧運男籃 不敗神話破滅

美國奧運男籃 不敗神話破滅

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
中芯4日晚間突然公告，原先技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務。（中新社）

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

2021-07-04 20:57
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了