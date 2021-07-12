準備打持久戰 近千名被拒簽中國留學生將告美政府

多名中國留學生控訴赴美留學簽證申請被美方拒絕。圖為2019年5月紐約哥倫比亞大學的中國留學生參加畢業典禮。（新華社）

美國 前總統川普去年5月簽署10043號總統令，為「防間諜」及「保護知識產權」等，針對中國理工類留學生及學者來美學習、交流活動進行嚴格限制。時隔一年，該政策仍在延續。媒體報導，為此，有近千名中國留學生 近日準備對美國政府發起集體訴訟，並做好「打持久戰」準備。

環球時報引述香港南華早報報導，準備發起這場集體訴訟的中國留學生來自中國八所頂尖理工科院校，其中包括中國的「國防七子」——即上海交通大學、哈爾濱工業大學、北京 理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、電子科技大學、西北工業大學，以及北京郵電大學。

據報導，學生代表稱，這樁訴訟將針對10043號令的無理性展開辯論，呼籲美國現任政府對其進行修訂或予以廢除。有參與訴訟的學生認為，狀告美國政府並非易事，這樁官司勢必是一場昂貴的持久戰，時長恐怕會持續六個月到數年，訴訟花銷可能會達到50萬到100萬美元。截至目前，學生訴訟團體已經籌集到30萬美元的訴訟費用，並擬與八所院校的海外校友取得聯繫，進一步擴大籌款。

環球時報稱，一些被拒簽的中國留學生自發建立網站，並計畫聘請美國著名民權和移民律師艾拉·庫茲班作為代表律師推動此次訴訟，目前參與起訴的學生約為1100人。

今年5月起，中國學生群體組織起維權活動，如在社交媒體平台上發起「學生並非竊賊」「廢除10043號政令」等熱門話題標籤。550名中國學生還向50所美國高校發送聯名信，呼籲各高校提供聲援、並加入到廢除10043號令的法律訴訟。

南華早報引述一名楊姓學生稱，超過一半的高校對聯名信進行正式回應。遺憾的是，這些美國院校中沒有一所願意協助中國留學生與政府對簿公堂。

報導表示，美國移民法專家王昶律師認為，中國留學生的勝訴難度較大。在當前的美國政府看來，每年受10043號令影響的中國學生大約有3000至5000人，這種影響規模相對較小，政治優先級較低，幾乎不會受到重視。