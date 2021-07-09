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NBA總裁：盼繼續在中國轉播球賽

中國新聞組／北京9日電
NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）計畫繼續在中國轉播比賽，但「並非認可在中國發生的一切事情」。（視頻截圖）
NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）計畫繼續在中國轉播比賽，但「並非認可在中國發生的一切事情」。（視頻截圖）

美國CNBC網站7日報導，儘管中美之間的關係依然緊張，但NBA希望通過其比賽促進兩國團結。NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）在總決賽首戰拉開序幕賽前受訪承認，目前美中關係緊張，NBA面臨著「更大的地緣政治問題」。他表示，NBA計畫繼續在中國轉播比賽，但「並非認可在中國發生的一切事情」。

環球時報報導，在美國官員淡化中美「新冷戰」這一西方媒體新說法之際，肖華在採訪中稱，他希望NBA能夠在中美關係上發揮積極作用。他表示，「我確實認為，尤其在政府間關係緊張的情況下，我們促進這些體育、教育和文化方面的關係仍然很重要。我從一開始就這麼說過。當然，這並不意味著我們會認可在中國發生的一切事情。我們本質上是一家美國公司，所以我們遵循美國政府的政策。但我希望我們能夠繼續在中國轉播比賽。」

報導指出，NBA在中國的業務總價值超過50億美元。這項業務包括與中國科技公司騰訊達成的價值15億美元的媒體轉播權協議。中央廣播電視總台央視體育頻道此前也曾轉播NBA賽事。

2019年10月，NBA休斯頓火箭隊總經理達里爾·莫雷（Daryl Morey）在推特上發表不當涉港言論，引燃中國球迷的怒火。隨後多家中國企業宣布暫停或終止與火箭隊的合作，央視體育頻道也決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

2020年10月10日上午，央視體育頻道一度恢復轉播NBA比賽，但次數很有限。2020年12月之後的新賽季的比賽並沒有轉播。NBA此前告訴CNBC，太陽隊和雄鹿隊在NBA總決賽的比賽，央視體育頻道也不會轉播。

不過，肖華希望NBA在可預見的未來能繼續在中國轉播比賽。他稱，希望NBA比賽可以「發揮富有成效的作用」，幫助美國人民和中國人民更好地了解彼此，讓大家看到我們都是人，我們之間有共同之處。而且我認為，如果我們要共同努力解決我們的一些問題，這種接觸形式至關重要。

肖華說：「他們必須從彼此直接討論開始。我認為，就某種程度而言，通過體育運動，我們至少可以找到共同點。我仍然相信我們能發揮積極作用。」報導稱，儘管NBA試圖修復與中國的關係，但其也已經開始轉向其他地區。NBA在今年5月啟動了非洲業務，該業務的估值接近10億美元。

據央視網2020年5月10日報導，總台體育頻道相關負責人表示，在事關中國主權的問題上，我們的態度是嚴肅的、鮮明的、一貫的，不會有任何含糊和迴旋的餘地。NBA高層對此應該是清楚的。

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