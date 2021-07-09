強生拒抵制冬奧 查中企收購「但不想趕走中資」

英國首相強生要查中企收購案，但不想趕走所有中資。（新華社）

歐洲議會議員8日表決通過，呼籲歐洲聯盟（EU）官員不要參加2022年北京 冬季奧運，除非中國 改善香港和維吾爾穆斯林的人權狀況。另多名英國 國會議員也要求英政府抵制北京冬奧並禁止與中國進行棉花貿易；英國首相強生回覆稱：「我本能上一直反對抵制體育（賽事）」。

英國首相強生認為不應抵制北京冬奧。圖為日前北京所舉行的冬奧場館測試。（新華社）

另據美媒日前報導，中國安世半導體公司正洽購英國龍頭晶片企業，引發英國政界憂慮。強生7日對此表示，他不想因為「反華精神」，而將所有的中國投資從英國趕走，他已經要求國安顧問了解此事，要了解是否具有知識產權價值和有利於中國，以及是否有真實的安全影響。

中央社轉述法新社報導，歐洲議會這次針對抵制北京冬奧的表決，是歐盟與中國關係惡化的最新跡象。之前歐盟與中國已因人權爭議互祭制裁，阻礙雙方批准一份協商許久才達成的投資協議。這份決議也用「最強烈的言詞」來譴責香港蘋果日報被迫停刊、成員被中國當局逮捕一事。

另外，據媒體報導，多名跨黨派英國國會議員也提出報告，要求政府針對中國對待新疆維吾爾族的作為採取更強硬行動，用盡一切方法向北京施壓。包括抵制2022年北京冬季奧運和禁止與中國進行棉花貿易，並為逃離新疆的人提供快速通關庇護程序等，直至國際觀察員、尤其是聯合國人權事務高級專員進入新疆調查。

強森就此回覆：「我當然會考慮經過辯論的提議，但我還是應該說，我本能上一直反對抵制體育（賽事）」。

而在全球搶購晶片，在中國也想保障晶片供應安全之際，美國CNBC日前引述消息人士透露，中國半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）擬斥資約6300萬英鎊（約8680萬美元），洽購英國最大的晶片生產商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），但這樁收購有可能引發英國政界關注。

聞泰科技是全球最大、中國手機ODM（原廠委託設計代工）的龍頭業者；安世半導體則是由聞泰科技100%控股的荷蘭公司。

據媒體報導，強生出席英國國會會議時，接受議員質詢。英國保守黨議員、外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）指，英國可能會在全球晶片短缺之際，將一項珍貴資產出售給一家得到中國政府支持的企業，他對此關切。

據香港經濟日報報導，中方曾多次批評，西方對中國的技術輸出限制，是將國家安全問題泛化，干擾正常貿易。