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強生拒抵制冬奧 查中企收購「但不想趕走中資」

中國新聞組／北京9日電
英國首相強生要查中企收購案，但不想趕走所有中資。（新華社）
英國首相強生要查中企收購案，但不想趕走所有中資。（新華社）

歐洲議會議員8日表決通過，呼籲歐洲聯盟（EU）官員不要參加2022年北京冬季奧運，除非中國改善香港和維吾爾穆斯林的人權狀況。另多名英國國會議員也要求英政府抵制北京冬奧並禁止與中國進行棉花貿易；英國首相強生回覆稱：「我本能上一直反對抵制體育（賽事）」。

英國首相強生認為不應抵制北京冬奧。圖為日前北京所舉行的冬奧場館測試。（新華社）
英國首相強生認為不應抵制北京冬奧。圖為日前北京所舉行的冬奧場館測試。（新華社）

另據美媒日前報導，中國安世半導體公司正洽購英國龍頭晶片企業，引發英國政界憂慮。強生7日對此表示，他不想因為「反華精神」，而將所有的中國投資從英國趕走，他已經要求國安顧問了解此事，要了解是否具有知識產權價值和有利於中國，以及是否有真實的安全影響。

中央社轉述法新社報導，歐洲議會這次針對抵制北京冬奧的表決，是歐盟與中國關係惡化的最新跡象。之前歐盟與中國已因人權爭議互祭制裁，阻礙雙方批准一份協商許久才達成的投資協議。這份決議也用「最強烈的言詞」來譴責香港蘋果日報被迫停刊、成員被中國當局逮捕一事。

另外，據媒體報導，多名跨黨派英國國會議員也提出報告，要求政府針對中國對待新疆維吾爾族的作為採取更強硬行動，用盡一切方法向北京施壓。包括抵制2022年北京冬季奧運和禁止與中國進行棉花貿易，並為逃離新疆的人提供快速通關庇護程序等，直至國際觀察員、尤其是聯合國人權事務高級專員進入新疆調查。

強森就此回覆：「我當然會考慮經過辯論的提議，但我還是應該說，我本能上一直反對抵制體育（賽事）」。

而在全球搶購晶片，在中國也想保障晶片供應安全之際，美國CNBC日前引述消息人士透露，中國半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）擬斥資約6300萬英鎊（約8680萬美元），洽購英國最大的晶片生產商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），但這樁收購有可能引發英國政界關注。

聞泰科技是全球最大、中國手機ODM（原廠委託設計代工）的龍頭業者；安世半導體則是由聞泰科技100%控股的荷蘭公司。

據媒體報導，強生出席英國國會會議時，接受議員質詢。英國保守黨議員、外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）指，英國可能會在全球晶片短缺之際，將一項珍貴資產出售給一家得到中國政府支持的企業，他對此關切。

據香港經濟日報報導，中方曾多次批評，西方對中國的技術輸出限制，是將國家安全問題泛化，干擾正常貿易。

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