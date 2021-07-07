習：民主不可能千篇一律 不能少數人說了算 中國永不稱霸

中共中央總書記、國家主席習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並發表主旨講話。（新華社）

中共 總書記習近平 昨晚出席以視訊舉行的「中共與世界政黨領導人峰會」時表示，現代化道路沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履；每個國家探索符合本國國情的現代化道路的努力，都應該受到尊重。他還稱，「實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。」

據新華網直播，習近平指出，要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展的成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。他說，「任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的。」

他還表示，面對仍在肆虐的新冠肺炎疫情，要堅持科學施策，倡導團結合作，彌合免疫鴻溝，反對將疫情政治化、病毒標籤化。

談及發展模式，習強調，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式。他說，中共堅持一切從實際出發，帶領中國 人民探索出中國特色社會主義道路。「歷史和實踐已經並將進一步證明，這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。」

習近平說，現行國際體系和國際秩序的核心理念是多邊主義。國際規則應是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來制定。國家間的合作應該以服務全人類為宗旨，而不應以小集團政治謀求世界霸權。

習向與會者呼籲，要共同反對單邊主義行為、共同反對霸權主義和強權政治。他並重申，「中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。」

據新華社報導，習近平在會上批評「本國優先」令世界變得「狹小擁擠」，時時都是「激烈競爭」；希望各政黨把本國人民利益同世界各國人民利益統一起來，朝着構建人類命運共同體的方向前行。他又說，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律；強調中共將團結帶領中國人民全面深化改革和擴大開放，同時又敦促各政黨共同反對「以多邊主義之名行單邊主義之實」的行為，共同反對霸權主義和強權政治。