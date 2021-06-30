國際信息學奧賽 中國包攬前4名 冠軍為全場唯一滿分

中國隊四名隊員合照，圖右一為鄧明揚。(取材自NOI官網)

近日國際奧林匹克競賽上，中國 隊傳來喜訊。國際信息學奧林匹克競賽（International Olympiad in Informatics，縮寫「IOI」）官網顯示，28日結束的第33屆IOI，中國隊四位選手全部獲得金牌，並包攬國際選手排名的前四名。其中排名第一的選手鄧明揚，以滿分600分奪冠。

觀察者網報導，儘管官方不對各個國家及地區的團隊成績進行排名，但全國青少年信息學奧林匹克競賽官網（National Olympiad in Informatics，縮寫「NOI」）29日表示，本次競賽中國隊以絕對優勢取得團體第一，創造了IOI首次由一個國家的選手包攬前四名的歷史。

「信息學」競賽是聯合國教科文組織支持的國際奧林匹克五項學科（數學、物理、化學、信息學、生物學）競賽的其中一項，每年舉辦一次。就參賽國家及地區數量而言，它是第二大學科奧賽，僅次於國際奧數。

今年受新冠疫情的持續影響，6月19日至28日，由新加坡 主辦的第33屆IOI在世界各地以線上比賽形式同步舉行，共有來自88個國家及地區的355名選手參賽，中國隊的參賽活動在北京 舉行。

四位選手在兩天的比賽中發揮出色，全員獲得金牌，並且包攬了國際積分榜的前四名。其中，寧波市鎮海中學的高二學生錢易（537分，總分600分）、高三學生虞皓翔（497分）分別位列金牌第二及第四；廣州市第二中學高三學生代晨昕（505分），位列金牌第三。

綜合媒體報導，錢易高一暑假結束時簽約了北大圖靈班；虞皓翔高一時也已被保送至清華大學姚班；代晨昕則在去年獲得保送清華大學、北京大學的資格。

振奮人心的是，這回中國隊還誕生了1名滿分600分選手，中國人民大學附屬中學的高三學生鄧明揚，位列金牌第一。