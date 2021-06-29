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中國：經濟總量占全球17% 現代化具5特色

中國新聞組／北京29日電
中央財辦副主任韓文秀。(取材自新京報)
中央財辦副主任韓文秀。(取材自新京報)

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀28日指出，中國是全球第二大經濟體，經濟總量占全球比重已增至17%。他又指，「中國式的現代化」有共同富裕及和平發展等五項特色。

中共將於7月1日慶祝建黨百年，當局於6月28日上午舉行第二場記者會，由中央財辦負責日常工作的副主任韓文秀、中紀委副書記兼國家監委副主任肖培，和對外聯絡部副部長郭業洲等人說明各部門工作職能。

中央社報導，韓文秀宣稱，在中共領導下，中國的經濟實力大幅躍升，目前是世界第二大經濟體。他說，中國經濟總量已超人民幣100兆元（約15.5兆美元），占全球經濟比重提高至17%以上；又指中共建國70多年來，經濟累計實際成長約189倍。

他還表示，中國建設的現代化，是「中國式的現代化」，具有五項特色。首先，是人口規模巨大的現代化。他宣稱中國14億人口「要整體邁入現代化，這在人類歷史上是空前的」。

第二，他說中國現代化是「全體人民共同富裕」；第三則是物質文明和精神文明協調的現代化，強調要加強理想信念教育，弘揚愛國、集體和英雄主義精神，和中華傳統文化等。

第四，是人與自然和諧共生。最後，他宣稱中國是走「和平發展道路的現代化」，堅持多邊主義，反對霸權、單邊主義，推動構建人類命運共同體。

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