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習近平首頒「七一勳章」 兩領導人沒在名單上引關注

記者羅印冲／綜合報導
圖為七一勳章。（取材自微博）
圖為七一勳章。（取材自微博）

中共建黨百年之日將至，央視報導，習近平將於29日首次頒授「七一勳章」，並發表重要講話。新華社公布名單，在中印邊境衝突喪生的軍官陳紅軍、中共創始人之一李大釗之孫李宏塔均入選，兩位中共前領導人江澤民與胡錦濤則未出現在名單上。

新華社資料顯示，「七一勳章」2017年7月由中共中央批准實施，授予「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中作出傑出貢獻的黨員」，是由中共中央決定、中共中央總書記簽發證書並頒授的黨內最高榮譽。

官方定於中共百年之際，以中共中央名義首次頒授「七一勳章」，表彰優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進基層黨組織。

獎章以樸素、莊重為主要設計理念，以紅色、金色、白色為主色調，使用冷壓成型、花絲鑲嵌、彩絲織錦等工藝製作。章體採用中共黨徽、五角星、旗幟、豐碑與光芒、向日葵、大山大河、如意祥雲等元素。

香港01報導，有別於國家勳章和國家榮譽稱號獎章的金屬章鏈，「七一勳章」使用織物綬帶，採用向日葵、光芒、星光等元素，寓意「在黨的陽光沐浴下，勳章獲得者一心向黨，全心全意為人民服務，不忘初心、牢記使命、砥礪前行」。

2021年5月，中共中央公布，在各省（自治區、直轄市）黨委和中央有關部門（系統）黨委（黨組）提名的基礎上，經過初審、考察和審議研究，產生29名「七一勳章」提名建議人選，當中3人已歿。

此外，法廣網報導，港媒此前一篇評論「習近平將向江胡授勳」提到，中共前領導人江澤民與胡錦濤兩人是否會獲頒勳章，一度引發討論。不過，在這份29人名單中，並未見江澤民與胡錦濤。雖然江澤民、胡錦濤並未在七一勳章的受獎名單上，但是據官方發布，今年首次頒發的「光榮在黨50年紀念章」，兩人符合領獎資格。

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