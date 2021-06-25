澳傾銷補貼雙反 中向WTO提申訴

澳洲 此前就中國 對澳出口葡萄酒徵收反傾銷稅向世界貿易組織(WTO )提出申訴，中國商務部24日公告，就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不銹鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在WTO爭端解決機制項下提出申訴。希望澳方採取切實行動，儘早使相關貿易回到正常軌道。對此，澳洲貿易部長表示將會「堅決地捍衛」。

商務部新聞發言人高峰表示，澳洲於2019年對自中國進口的鐵道輪轂、風塔分別採取或延長反傾銷措施，於2020年對自中國進口的不銹鋼水槽延長反傾銷和反補貼措施。在這三起案件中，澳方認定傾銷與補貼的做法涉嫌違反WTO「反傾銷協定」和「補貼與反補貼措施協定」。

高峰表示，當前，WTO面臨前所未有的挑戰。中方反對濫用貿易救濟措施的行為，這不僅損害中國企業的合法權益，也損害WTO規則的嚴肅性與權威性。

高峰強調，中方希望通過將澳方有關反傾銷、反補貼措施訴諸WTO爭端解決機制，既維護中國企業的合法權益，同時也是維護多邊貿易體制和WTO的權威性、有效性。希望澳方採取切實行動，糾正錯誤做法，避免對相關產品貿易的扭曲行為，盡早使相關貿易回到正常軌道。

自由亞洲電台報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Teehan）表示，對中國行動感到突然。因為國際慣例，一般澳洲會先收到中國知會。他又質疑，澳洲早於2014及2015、2019年徵收，為何中國相隔多年才訴諸世貿。