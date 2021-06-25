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涉人權問題？ 新疆能源5中企 遭美列黑名單

記者蔡敏姿、呂佳蓉／綜合報導
新疆是中國多晶矽的主要產區，占全球產能45%。 (新華網)
新疆是中國多晶矽的主要產區，占全球產能45%。 (新華網)

美國商務部周三宣布把五間涉及新疆人權問題的中國公司，列入出口管制實體清單；被制裁的企業包括香港上市保利協鑫能源旗下一間新疆公司，主要從事太陽能材料生產。外交部發言人趙立堅指出，從棉花到光伏，從農業到工業，美方以人權為幌子，不擇手段打壓新疆產業發展，真實目的不是關心新疆人民，而是遏制中國發展。 

信報財經報導，被美國列入制裁名單的中資企業，包括新疆協鑫新能源材料科技、新疆生產建設兵團、新疆東方希望有色金屬、新疆大全新能源，以及合盛矽業股份有限公司。這些公司當中，部分從事製造太陽能電池板所使用的單晶矽及多晶矽。

根據美國商務部提交的文件，上述公司由於涉及在中的侵犯人權行為、傷害維吾爾人及其他回教徒少數族裔，而被列入黑名單。中國一直否認美方所指在新疆實施違反人權政策，稱美國制裁的目的是要打擊中國做得出色的產業。

商務部發言人高峰指出，強迫勞動完全違背事實，美方再次動用國家力量，以「人權」名義，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。 

外交部發言人趙立堅24日對美方基於謊言和虛假信息制裁中國企業表示強烈譴責。他重申，美方以謊言為依據，濫用實體清單打擊新疆光伏產業有關行徑，不僅違反國際貿易規則和市場經濟原則，也破壞了全球產業鏈供應鏈。

新疆是中國多晶矽的主要產區，占全球產能45%。中國的太陽能產業在過去十年急遽發展，在大量補貼以及技術升級之下，中國把持全球60%太陽能板。

美國白宮官員曾表示，美國拜登政府正考慮對中國在新疆的太陽能製造商實施限制，全球大多數太陽能電池板使用的多晶矽都是分包給新疆生產的。

2020年太陽能產業協會（SEIA）就表示不會容忍依賴涉嫌在新疆強迫勞動的供應商，並督促會員廠商將供應鏈移出新疆。而美國國會議員也在過去幾個月遊說拜登政府將多晶矽列入禁止進口清單，跟新疆棉花與番茄一同。

另據環球網報導，被制裁的新疆大全新能源回應，實體清單主要是規範美國公司，但目前該公司沒有直接向任何美國公司銷售產品，也沒有向美國公司採購產品；考慮到美國光伏市場需要的矽料占全球10%左右，該公司不認為這會對公司業務產生明顯影響。

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