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中國第二代新冠疫苗 紐西蘭接種試驗

中國新聞組／北京25日電
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，如果中國疫苗接種率超過80%，就有機會把新冠疫情的危害降低到季節性流感的水平。(取材自新華網)
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，如果中國疫苗接種率超過80%，就有機會把新冠疫情的危害降低到季節性流感的水平。(取材自新華網)

紐西蘭媒體報導，一款中國第二代新冠疫苗已經在紐西蘭進行接種試驗，首批年輕人已報名參加試驗。截止9月，將有100名紐西蘭人接種這款ReCOV疫苗，受試者也將包含80歲以下的老人。醫學專家表示，效果可能比輝瑞更好。

環球時報引述紐西蘭先驅報報導稱，本周，紐西蘭約有25名年輕人接種中國重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV，這是該疫苗I期臨床試驗的一部分，是中國疫苗首次在發達國家開展臨床試驗。該試驗已獲紐西蘭衛生部批准，由紐西蘭臨床研究機構（NZCR）和中國江蘇瑞科生物技術有限公司合作進行。紐西蘭Stuff新聞網24日稱，NZCR仍在招募試驗參與者。大部分受試者是學生和年輕人。如果試驗成功，可能會在紐西蘭開展一項涉及數千人的更大規模的試驗。

據瑞科生物網站介紹，江蘇省疾控中心與該公司組成由朱鳳才教授領軍的新冠疫苗聯合攻關團隊，重組新冠肺炎疫苗ReCOV採用了朱鳳才教授發明的中和抗體指導下的基於結構的先進疫苗設計理念。

紐西蘭先驅報引述NZCR醫學主任克里斯·韋恩的話說，中國的研究成果舉世矚目，ReCOV疫苗可能比目前備受紐西蘭青睞的輝瑞疫苗更好。與輝瑞疫苗不同，ReCOV疫苗能對免疫系統的兩部分進行免疫。「從理論上講，如果病毒的某一部分發生了突變，某些疫苗將不再起作用，對病毒無法免疫。不過，如果疫苗對這兩部分都免疫了，病毒就更難從免疫系統中『逃脫』。」他解釋道。

另據澎湃新聞報導，24日在2021財新夏季峰會上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，如果中國疫苗接種率超過80%，就有機會把新冠疫情的危害降低到季節性流感的水平。

張文宏指出，新冠疫情對中國的威脅持續存在。以目前情況看，中國需要保持積極接種疫苗的速度，並維持戴口罩等非藥物干預措施。

他認為，未來消除新冠疫情的可能性很小，接種疫苗實現目的不是為了消除傳染病，而是降低流行水平。如果中國疫苗接種率超過80%，就有機會把新冠疫情的危害降低到季節性流感的水平。

疫苗 中國 疫情

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