我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

習近平與神舟3太空人通話：「在北京等候凱旋」

記者羅印冲／綜合報導
習近平到北京航天飛行控制中心，和正在天和核心艙執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。(新華社)
習近平到北京航天飛行控制中心，和正在天和核心艙執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。(新華社)

中國國家主席習近平23日上午在北京航天飛行控制中心，與正在天和核心艙執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。習近平關心三人在太空的工作生活情況，問道「身體怎麼樣、生活怎麼樣？工作順利嗎？」

文匯報報導，上午9時35分，習近平等走進指揮大廳，通過現場大屏幕觀看天和核心艙與神舟12號飛船組合體運行情況及航天員在軌工作情況。屏幕上清晰顯示著天和核心艙內的實時畫面，聶海勝、劉伯明、湯洪波正分別進行機械臂在軌訓練項目操作、艙外航天服狀態設置與檢查等出艙前準備工作。

綜合央視和港媒報導，習近平表示，他代表中共中央、國務院、中央軍委和各族人民，向三人表示誠摯問候，他們是進駐天和核心艙的首批太空人，將在太空駐留三個月。他們在太空的工作和生活情況，時刻牽動全中國人民的心，看到三人狀態很好，工作順利感到高興。

習近平又說，建設太空站是中國航太事業的一個重要里程碑，將為人類和平利用太空作出開拓性貢獻，三人是新時代中國航天事業無數奮鬥者、攀登者的代表，希望他們密切配合、圓滿完成後續的任務，祝他們在太空工作生活順利，會在北京等候三人凱旋。

第三次執行任務的太空人聶海勝表示，三人身體狀況很好，各項工作進展順利，在天和核心艙工作和生活條件越來越好。中國太空人在太空有了長期在軌運行的家，身處遙遠太空，為大陸感到驕傲和自豪。

第二次執行任務的太空人劉伯明表示，能夠參加這次任務深感使命重大、無上光榮。後續要執行兩次出艙活動和操作機械臂等一系列技術驗證試驗，一定會精心操作、確保各項實驗圓滿順利。

首次進入太空的太空人湯洪波表示，已適應失重狀態，飲食起居和工作狀態良好，還能與家人視訊通話，形容太空家園溫馨舒適，對完成好後續任務充滿信心。

太空人 天和核心艙 中國

上一則

時延僅為秒級…400公里外太空 通信相當5G

下一則

無肢體接觸14秒 廣州確診染新冠變異病毒Delta

延伸閱讀

「中國短期內應不會犯台」 密利：短期是指一、兩年

「中國短期內應不會犯台」 密利：短期是指一、兩年
拜登轉向？傳尋求與中國高層會晤

拜登轉向？傳尋求與中國高層會晤
FT：拜登展開下一階段對中政策 推動美中高層官員會晤

FT：拜登展開下一階段對中政策 推動美中高層官員會晤
學毛澤東「自信」習近平坐困愁城

學毛澤東「自信」習近平坐困愁城

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追