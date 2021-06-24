習近平與神舟3太空人通話：「在北京等候凱旋」

習近平到北京航天飛行控制中心，和正在天和核心艙執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。(新華社)

中國 國家主席習近平23日上午在北京航天飛行控制中心，與正在天和核心艙 執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。習近平關心三人在太空的工作生活情況，問道「身體怎麼樣、生活怎麼樣？工作順利嗎？」

文匯報報導，上午9時35分，習近平等走進指揮大廳，通過現場大屏幕觀看天和核心艙與神舟12號飛船組合體運行情況及航天員在軌工作情況。屏幕上清晰顯示著天和核心艙內的實時畫面，聶海勝、劉伯明、湯洪波正分別進行機械臂在軌訓練項目操作、艙外航天服狀態設置與檢查等出艙前準備工作。

綜合央視和港媒報導，習近平表示，他代表中共中央、國務院、中央軍委和各族人民，向三人表示誠摯問候，他們是進駐天和核心艙的首批太空人 ，將在太空駐留三個月。他們在太空的工作和生活情況，時刻牽動全中國人民的心，看到三人狀態很好，工作順利感到高興。

習近平又說，建設太空站是中國航太事業的一個重要里程碑，將為人類和平利用太空作出開拓性貢獻，三人是新時代中國航天事業無數奮鬥者、攀登者的代表，希望他們密切配合、圓滿完成後續的任務，祝他們在太空工作生活順利，會在北京等候三人凱旋。

第三次執行任務的太空人聶海勝表示，三人身體狀況很好，各項工作進展順利，在天和核心艙工作和生活條件越來越好。中國太空人在太空有了長期在軌運行的家，身處遙遠太空，為大陸感到驕傲和自豪。

第二次執行任務的太空人劉伯明表示，能夠參加這次任務深感使命重大、無上光榮。後續要執行兩次出艙活動和操作機械臂等一系列技術驗證試驗，一定會精心操作、確保各項實驗圓滿順利。

首次進入太空的太空人湯洪波表示，已適應失重狀態，飲食起居和工作狀態良好，還能與家人視訊通話，形容太空家園溫馨舒適，對完成好後續任務充滿信心。