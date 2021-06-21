17年前大電荒將重演？華北多省恐「拉閘限電」

中國南方多省近來傳出電力吃緊，對生產企業實行部分「拉閘限電」。(取材自央視)

中國 多省最近傳出電力吃緊情況，即使電廠24小時運轉發電，仍跟不上需求的步伐。目前，除南方五省區因當地用電量較快增長，對生產企業實行部分「拉閘限電」外，用電緊張局面也擴及北部多省，加上電煤價格創新高，水電和火電都面臨壓力，企業憂心忡忡，擔心2004年的大電荒可能重演。

第一財經引述南方電網董事長孟振平到東莞調研時說，國民經濟延續穩定恢復發展態勢，疊加持續高溫 等因素影響，南方五省區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）電力需求增長迅猛，廣東、雲南出現電力供應緊張的情況。今年5月以來，包括廣東東莞、佛山、惠州、中山、潮州等廣東多座城市開啟了限電模式。

東莞市卓冠鞋業有限公司總經理唐雪輝說，今年5到7月的訂單全部爆滿，卻被東莞突然對生產企業實行的「拉閘限電」所拖累，他和其他許多工廠不得不臨時租發電機，但租金翻了至少兩倍，很多工廠被迫改變上班模式，從9至12點、14點至17點，改成17點至凌晨上班，有的甚至加班到凌晨兩點。

報導說，雲南、浙江、江蘇、山東、安徽等省也面臨用電緊張，讓不少企業想起了2004年「大電荒」。不過此次廣東「拉閘限電」，並沒有影響到工廠生產之外的日常用電。

用電量增加原因之一，與一些新冠疫情未歇的東南亞 國家訂單從4月開始流向中國有關，中國許多企業訂單爆滿，產能壓力開始增大，電力需求也突然猛增。東莞一家設備製造企業的老闆說，現在市場好轉卻要擔心電力不足會拖累企業如期交單。

持續的高溫天氣也拉動廣東用電負荷的增長。南方電網一位知情人士透露，今年夏天來得太快，用電需求超過預測，高溫少雨天氣也使得雲南的主力水電遲未入汛，無法送電給廣東。即使廣東一些電廠24小時運轉發電，但供應還是跟不上需求的步伐。

南方電網及廣東省能源局數據顯示，廣東1至4月用電量同比去年分別增長32.2%和40.2%，5月以來同比過去兩年平均增長了15.7%。其中，粵港澳大灣區是電力電量增長的主導力量，合計拉動增長27.5%。

水電出力不足，火電用煤也面臨壓力。報導說，電煤價格創歷史新高，煤電企業發電越多，成本就越高，甚至虧本，但電廠還是不得不24小時全力運轉。

報導說，上一次中國出現大規模「拉閘限電」是在2004年。過去近20年，全國發電裝機容量增長了6倍多達到了22億千瓦，卻仍需面對「拉閘限電」。未來「十四五」計畫中，電源發展動力由傳統煤電向清潔能源轉變，或許能從根本上改善電力不足、不均的問題。