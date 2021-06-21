我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

17年前大電荒將重演？華北多省恐「拉閘限電」

中國新聞組／北京21日電
中國南方多省近來傳出電力吃緊，對生產企業實行部分「拉閘限電」。(取材自央視)
中國南方多省近來傳出電力吃緊，對生產企業實行部分「拉閘限電」。(取材自央視)

中國多省最近傳出電力吃緊情況，即使電廠24小時運轉發電，仍跟不上需求的步伐。目前，除南方五省區因當地用電量較快增長，對生產企業實行部分「拉閘限電」外，用電緊張局面也擴及北部多省，加上電煤價格創新高，水電和火電都面臨壓力，企業憂心忡忡，擔心2004年的大電荒可能重演。

第一財經引述南方電網董事長孟振平到東莞調研時說，國民經濟延續穩定恢復發展態勢，疊加持續高溫等因素影響，南方五省區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）電力需求增長迅猛，廣東、雲南出現電力供應緊張的情況。今年5月以來，包括廣東東莞、佛山、惠州、中山、潮州等廣東多座城市開啟了限電模式。

東莞市卓冠鞋業有限公司總經理唐雪輝說，今年5到7月的訂單全部爆滿，卻被東莞突然對生產企業實行的「拉閘限電」所拖累，他和其他許多工廠不得不臨時租發電機，但租金翻了至少兩倍，很多工廠被迫改變上班模式，從9至12點、14點至17點，改成17點至凌晨上班，有的甚至加班到凌晨兩點。

報導說，雲南、浙江、江蘇、山東、安徽等省也面臨用電緊張，讓不少企業想起了2004年「大電荒」。不過此次廣東「拉閘限電」，並沒有影響到工廠生產之外的日常用電。

用電量增加原因之一，與一些新冠疫情未歇的東南亞國家訂單從4月開始流向中國有關，中國許多企業訂單爆滿，產能壓力開始增大，電力需求也突然猛增。東莞一家設備製造企業的老闆說，現在市場好轉卻要擔心電力不足會拖累企業如期交單。

持續的高溫天氣也拉動廣東用電負荷的增長。南方電網一位知情人士透露，今年夏天來得太快，用電需求超過預測，高溫少雨天氣也使得雲南的主力水電遲未入汛，無法送電給廣東。即使廣東一些電廠24小時運轉發電，但供應還是跟不上需求的步伐。

南方電網及廣東省能源局數據顯示，廣東1至4月用電量同比去年分別增長32.2%和40.2%，5月以來同比過去兩年平均增長了15.7%。其中，粵港澳大灣區是電力電量增長的主導力量，合計拉動增長27.5%。

水電出力不足，火電用煤也面臨壓力。報導說，電煤價格創歷史新高，煤電企業發電越多，成本就越高，甚至虧本，但電廠還是不得不24小時全力運轉。

報導說，上一次中國出現大規模「拉閘限電」是在2004年。過去近20年，全國發電裝機容量增長了6倍多達到了22億千瓦，卻仍需面對「拉閘限電」。未來「十四五」計畫中，電源發展動力由傳統煤電向清潔能源轉變，或許能從根本上改善電力不足、不均的問題。

中國 高溫 東南亞

上一則

總商會：香港疫下損失772億美元 再不通關恐一蹶不振

下一則

擔心被捕 香港民陣停辦七一遊行 職工盟冀設街站

延伸閱讀

大電荒重演? 「拉閘限電」恐從南方5省擴及北部多省

大電荒重演? 「拉閘限電」恐從南方5省擴及北部多省
廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者
傳即時輻射威脅 廣東台山核電站稱周邊環境指標正常

傳即時輻射威脅 廣東台山核電站稱周邊環境指標正常
CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」

CNN爆廣東台山核電廠有「即時輻射威脅」

熱門新聞

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元