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神舟12號對接成功 3人進駐天宮太空站

中國新聞組／北京18日電
神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。(新華社)
神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。(新華社)

中國的神舟12號載人太空船昨天上午9時許成功發射。近下午4時成功對接天和核心艙前向端口，下午6時48分，聶海勝等三名太空人先後進入天和核心艙，整個交會對接過程歷時約6.5小時。這是天和核心艙自發射入軌以來，首次與載人飛船進行的交會對接。標誌著中國人首次進入自己的太空站，中國太空站建造任務邁出一大步。

綜合媒體報導，根據計畫，太空船與「天宮號」太空站的「天和號」核心艙進行自主交會對接，形成組合體後，三位太空人將得以進駐核心艙，完成為期三個月的在軌駐留，展開機械臂操作、出艙活動等工作。

神舟12號由軌道艙、返回艙與推進艙構成，將完成五項「中國首次」，分別為首次實現與天和核心艙的載人自主快速對接；首次實施繞飛與太空站進行徑向交會；首次具備從不同高度軌道返回東風著陸場的能力；首次實現載人太空船長期在軌停靠；首次具備天地應急救援能力。

此外，央視報導指出，來自德國、法國和義大利的三名歐洲航天員正在學習中文，2022年或登中國太空站。消息稱，根據歐洲太空局與中國航天局2015年達成的合作協議，雙方將持續互派航天員進行綜合性訓練，目標是從2022年起開始讓歐洲的航天員登上中國太空站。

太空站是一種在近地軌道長時間運行、可滿足太空人長期在軌生活、工作以及地面太空人尋訪的載人航天器。目前除了中國的「天宮號」太空站外，全球正在服役的太空站為國際太空站，是由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐盟的航太機構合作運營。

神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。(新華社)
神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。(新華社)

中國十年前開始進行自己的太空站計畫。2011年發射的「天宮一號」與2016年發射的「天宮二號」都是試驗型的太空站，只能讓太空人短時間停留。今年4月發射的「天和號」則是正式的常駐太空站「天宮號」的核心艙。

有專家分析，神舟12號的成功發射及中國空間站的首次入駐和20多年前國際空間站的首次入駐具有相似的意義，都代表了人類在太空的持續存在。而這次發射將改變幾十年來美俄主導的太空格局。

神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。（中通社）
神舟12號3名航天員順利進駐天和核心艙。（中通社）

太空人 中國 天和核心艙

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