美雷根號航母進南海 解放軍護衛艦緊跟監控

美軍雷根號航母打擊群正在南海進行巡弋。(取材自SCS-PI推特)

美軍在南海動作頻頻，美國 海軍15日表示，核動力航母「雷根」號戰鬥群已經進入南海，作為在印太地區例行任務的一部分，同行艦隻包括巡洋艦「夏洛」號及導彈驅逐艦「哈爾西」號。但衛星照片顯示，解放軍054A護衛艦在南海緊緊跟隨雷根號航母，一路監控。

多維新聞報導，美國海軍聲明指出，雷根號航母戰鬥群在南海執行海上安全任務，包括定翼及旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面和空中部隊之間的協調戰術訓練，「雷根號戰鬥群正在進行海上安全行動，這是美國海軍在印太地區日常行動的一部分」。

雷根號現身南海，原本在海南島附近演訓的山東號，15日返回海南的三亞母港，微博帳號為「南海的浪濤」的網友發布衛星照顯示，054A在南海緊緊跟隨雷根號航母。

南海戰略態勢感知16日除了發布雷根號進入南海衛星圖片，還指出美空軍電子偵察機前往黃、東、南海偵察的活動。其中，E-3B預警機（AE11E1）是東海的稀客，該機不但可搜索監視水上、陸地和空中目標，還可以指揮己方飛機作戰。

美國之音報導，拜登 政府今年1月上台後在國防部成立了中國 工作組，審視美國在印太地區的戰略與軍事態勢，以應對中國構成的日益嚴峻的挑戰。

美軍負責中東地區安全事務的最高指揮官麥肯錫(Frank McKenzie)說，雖然應對中國安全挑戰的主要區域在太平洋地區，美國不能忽視在中東地區與中國競爭。

他表示，認識到中國的全球性意圖很重要，美國的回應也必須同樣是全球性的。因此，不想將美軍所有資源都轉調出中東地區，「你想要有能力在中國出現的所有地方應對它」。