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被批系統性挑戰 中回嗆北約核彈頭是中20倍 卻大談威脅

記者呂佳蓉／北京16日電
北約在聯合聲明中納入涉中強硬措辭，被認為是美國總統拜登就任後首次北約峰會的外交勝利。（美聯社）
北約在聯合聲明中納入涉中強硬措辭，被認為是美國總統拜登就任後首次北約峰會的外交勝利。（美聯社）

北約峰會14日發布的公報首度點名中國，稱北京對北約構成「系統性」挑戰。中國駐歐盟使團昨批評北約延續冷戰思維，並強調中方不會對誰形成「系統性」挑戰，但若誰要對中方進行「系統性」挑戰，北京不會無動於衷。

中國駐歐盟使團發言人指出，北約公報的聲明有關內容，「是對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。」

該名發言人強調，北約30國今年的軍費總額預計占全球軍費總額的一半以上，是中國的5.6倍；中國的核武器數量與美國等北約國家完全不在一個量級，據瑞典和美國等國智庫統計，北約成員國核彈頭數量是中國的近20倍。

該名發言人稱，奉勸北約停止渲染各種形式的「中國威脅論」，勿將中國的正當利益和合法權利作為操弄集團政治、人為製造對立、刺激地緣競爭的藉口。

另據觀察者網報導，北約成員國14日會後發表聯合公報，公報提及79條內容，其中大部分內容針對俄羅斯，但公報第55和56條提到了中國，這是北約在峰會公報上首次點名中國。

在公報第55條內容中，北約著重提及了「核力量擴張」。公報稱，中國正在迅速擴大其核武庫，建造更多的核彈頭和更多精密的核載具，以建立三位一體核投送能力。中國在實施軍事現代化和公開宣布的軍民融合戰略方面是「不透明」的。公報還提及，中俄軍事合作，稱中國參與俄羅斯在歐洲-大西洋地區的演習。北約對中國「缺乏透明度」感到擔憂。公報總結稱，中國的行為對「基於規則的國際秩序和與聯盟安全相關的領域構成了系統性挑戰」。

不過，在公報第56條內容中，公報又話鋒一轉，希望中國就其核規模和核理論展開談判。公報寫道，北約盡可能與中國保持建設性對話。北約歡迎在與成員相關的領域和氣候變化等共同挑戰方面與中國接觸的機會。北約成員國敦促中國就其核能力和理論開展有意義的對話、建立信任和透明措施。互惠的透明度和理解將有利於北約和中國。

報導指出，儘管此前美國方面聲稱，要在北約峰會公報中以「前所未有的力度」提及中國，但此次北約公報提及的79條內容中絕大部分針對俄羅斯，僅有2條提到中國。對此，有媒體評論稱，在如何應對中國方面，北約各方仍存在分歧。

中國 美國 俄羅斯

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