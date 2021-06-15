疫苗承諾受疑 對中也現分歧 BBC：G7峰會重要嗎？

德國總理梅克爾和英國首相強生會面。(取材自觀察者網/東方IC圖)

G7 峰會13日在英國 閉幕，觀察者網引述BBC編輯勞拉·昆森伯格（Laura Kuenssberg）評論文章，直指峰會在履行新冠疫苗和氣候變化承諾方面令人失望，而在英國「脫歐」和中國 問題上分歧重重，質疑「這G7峰會重要嗎？」

據報導，昆森伯格在文章開頭就質疑稱：「幾天前，我就在想這次G7到底是像一位（英國）政府資深人士所說，是一次『廢話會』呢，還是一次真正重要的會議呢？」

她隨後總結了本次G7的「看點」，其中包括「世界上最有權勢的人在海灘上社交」。

除此之外，報導稱，昆森伯格列舉說，G7成員國在新冠疫苗方面做出「重大承諾」，但在具體履行的細節方面尚有所欠缺；G7成員還在氣候變化問題有些「冠冕堂皇」的聲明，但遭到外界環保人士的廣泛質疑。

例如，本次G7公報中明確提到，成員國將在明年年底前與世界分享十億劑疫苗。但慈善組織樂施會（Oxfam）告訴金融時報：「十億劑只是九牛一毛，但他們連這都做不到。」

G7在氣候問題上的態度，也遭到外界的詬病。峰會之前，各國環境部門負責人曾商討，將在2030年前後為世界建立一個「脫碳發電系統」。但環保人士批評說，本次峰會聯合公布中不僅沒有提及此事，還沒有達成財政承諾，幫助發展中國家應對氣候變化和碳排放問題。

此外，昆森伯格認為，G7內部在英國「脫歐」，以及在中國問題上的分歧也很嚴重。「這七個國家發現很難在中國問題上達成強有力的立場。用外交話術來說，這就是明顯的『觀點不同』——換句話來說，他們發現很難（在對華問題）上達成一致。」

另外，中國媒體環球時報報導，美國總統拜登12日晚曾試圖說服G7領導人在聯合聲明上簽字，譴責中國在新疆實行「強迫勞動」，但並沒有取得「巨大成功」。報導表示，在是否應明確指責中國的問題上，G7領導人之間存在嚴重分歧。報導引述CNN稱，「會議期間的分歧一度讓話題變得十分敏感，以至於房間內所有網路都被中斷，這些分歧讓歐洲國家與美國、英國、加拿大針鋒相對」。