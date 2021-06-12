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CNN：中國不是G7成員 卻主導峰會議程

中國新聞組/北京12日電
G7峰會在英國開幕，各國元首合影。（新華社）
G7峰會在英國開幕，各國元首合影。（新華社）

七國集團（G7）11日至13日在英國舉行年度峰會。這是G7自2019年以來，首次舉行的實體峰會，峰會中討論各種議題，但中國元素將會「滲透到每個議題中」；美國有線電視新聞網（CNN）發文評價說，中國雖然不是G7成員國，但在這次G7峰會上，中國主導著整個峰會議程，可見中國的存在顯得十分重要。

6月6日，拜登在華盛頓郵報發表署名文章，他寫道，「美國必須以強大的姿態領導世界」，以對抗中國和俄羅斯的有害活動，9日拜登首次海外訪問之前，對記者稱，他此行的目的就是向普亭和中國明確表明，美國和歐洲關係緊密。

CNN文章指出，中國雖然不是「世界上最強大、最富有國家」所組成的G7成員，但在這次G7峰會上，中國主導著整個峰會議程 。這些議程包括新冠肺炎疫情、全球的疫苗接種進度、氣候變化等，尤其是新冠肺炎溯源的調查。

有關新冠溯源調查，英國首相強生和拜登發表聯合聲明，對此表示支持，CNN補充報導，指有跡象顯示，圍繞這一議題的「戰線」已經形成。

CNN隨後援引環球時報的報導。報導中稱，G7的影響力和權力不再值得期待，根本原因是世界的經濟和政治重心已經東移，中國現在正在製定全球議程；G7國家在如何與中國打交道上的根本分，將阻礙他們採取任何實質性行動。

路透社11日也表示，經歷了川普時代的衝擊後，G7的歐洲國家領導人擔心美國的政治鐘擺會再次搖動，因此他們是想看拜登會做些什麼，而不是聽他說了什麼。

中國 G7 拜登

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