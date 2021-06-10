照顧本國民眾情緒？ 印度奧運會拒絕中國李寧贊助

印度國家代表隊的田徑選手，在過去都是穿著李寧提供的服飾出戰國際賽事。（取材自印度奧運委員會推特）

距離東京夏季奧運開幕時間不到2個月，印度 奧委會（IOA）8日以「照顧本國民眾情緒」為由，解除了與中國 運動品牌李寧的奧運贊助合約，印度代表隊的運動員將穿著無品牌標誌的服裝參加東京奧運 會。兩國緊張關係延燒到體育界，而印度宣布李寧成為其奧運代表團官方服裝贊助商，僅僅過去了6天時間。

美國之音報導，中印兩國去年的邊境地區糾紛，在印度當地曾引起大規模抵制中國商品運動。

印度奧委會3日宣布李寧成為印度奧運代表團官方服裝贊助商，印度奧委稱李寧公司設計的官方服裝顏色從印度民族色彩中汲取了靈感，結合獨特的圖形設計，展現出了印度奧運代表團的活力和自豪感。

但與李寧的合作也引發民眾強烈的不滿與反彈，印度奧運協會不得不撤消與李寧不到一周的合作關係。

印度奧運協會會長納林德∙巴特拉（Narinder Batra）和秘書拉吉夫∙梅赫塔（Rajeev Mehta）聯名發表的一項聲明表示，「我們意識到我們體育愛好者的情緒，因此我們奧運協會決定解除目前與一家服裝廠商的合約」。聲明說，出席東京奧運會的印度運動員、教練員和助理人員「都將穿著無品牌標誌的服裝」。印度奧委會目前正在努力尋找新的贊助商。

當被問及聲明中所指的服裝贊助商是否為李寧時，印度奧林匹克協會主席巴特拉和秘書長梅赫塔並未作答覆。報導稱，這兩名官員在聲明中還稱，做出這一決定是為了讓運動員可以專注於訓練，而不是「回答有關服裝品牌的問題」。

觀察者網報導，李寧與印度的合作在數年前就已經開始。李寧曾是2016年里約奧運會時印度奧運代表團的贊助商。2018年，李寧與印度簽署合作協議，該品牌將在2018年亞運會、2018年青奧會及之後的東京奧運會為印度參賽選手提供比賽訓練服、休閒裝和運動鞋。

中國網友對印度此舉不以為然，「我敢打賭，他們大部分人將用VIVO、小米或者OPPO來為他們的勝利時刻拍照」，另外印度網友則是支持應該由本土運動服裝品取代李寧，更符合人民期待。

中國外交部發言人汪文斌9日強調，「希望印度有關方面客觀公正看待兩國之間正常合作，避免政治化」。