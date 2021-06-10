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外交部：美想創新、競爭 別拿中國說事

記者林汪靜、羅印冲／綜合報導
美國聯邦參議院通過「2021年美國創新暨競爭法案」，中國外交部9日批評，法案涉華內容歪曲事實，渲染中國威脅論。（取材自中國外交部網站）
美國聯邦參議院通過「2021年美國創新暨競爭法案」，中國外交部9日批評，法案涉華內容歪曲事實，渲染中國威脅論。（取材自中國外交部網站）

美國聯邦參議院通過「2021年美國創新暨競爭法案」，加強對抗中國的科技競爭和經濟影響力，其中也納入多項友台法案。中國外交部9日批評，法案「涉華內容歪曲事實，渲染中國威脅論。」並稱美國怎麼發展、怎麼提升美國的競爭力，是美國自己的事，但「堅決反對美國拿中國說事，把中國當假想敵，美國最大的威脅是美國自己」。

美國媒體指出，法案將向美國的高科技領域、製造業、研發投資總計2000億美元，其中，在全球供應不足的半導體相關領域，為強化美國國內的生產體制，將投入500億美元以上。法案還就中國貿易慣例追究責任、加強網路安全、促進購買美國產品的項目。

同時，法案納入「2021年戰略競爭法案」、「台灣學人法案」及「台灣主權象徵法案」等多項友台法案。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人汪文斌於9日例行記者會上表示，「美國參議院通過的這個法案，涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華戰略競爭。在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對。」

汪文斌指出，美國怎麼發展、怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事。「但我們堅決反對美國拿中國說事，把中國當假想敵，美國最大的威脅是美國自己，把自己的事情辦好，比什麼都重要。」

汪文斌強調，中國始終堅持走和平發展道路，發展目標是不斷提升自我，讓中國人民過上更加幸福美好的生活，誰也不能剝奪中國人民享有的正當發展權利。中方致力於與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時，將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益。

他說，「敦促美方端正心態，理性看待中國發展和中美關係，停止推進有關議案，停止干涉中國內政，以免損害中美關係大局和雙方重要領域合作。」

另外，新華社報導，中國全國人大外事委員會發表聲明指出，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀抹黑中國發展道路和內外政策，打著創新和競爭旗號，干涉中國內政，妄圖遏制中國發展。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對；法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。新疆、西藏、香港等事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。

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