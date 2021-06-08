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加媒爆料：美加兩國密商3周 暫緩起訴孟晚舟「換囚」

中國新聞組／北京8日電
華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟遭加拿大拘押已逾兩年半。(美聯社資料照片)
華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟遭加拿大拘押已逾兩年半。(美聯社資料照片)

華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟加拿大拘押已逾兩年半，據加媒爆料，加拿大至今仍計畫將孟晚舟作為「籌碼」，用以「救出」在中國入獄的公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。

康明凱（左）與史佩弗。（美聯社）
康明凱（左）與史佩弗。（美聯社）

觀察者網引述加拿大環球郵報報導，三名消息人士透露，今年4月初，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）曾在總理特魯多的要求下，前往美國與高級官員舉行三周的密談，會見白宮國家安全委員會、司法部、國務院、國防部、財政部以及商務部官員，主要目的在推動史佩弗和康明凱獲釋。為達到這一目的，加美雙方討論了美國方面「暫緩起訴孟晚舟」的可能性。

報導指出，由於事件敏感度和機密性，消息人士拒絕透露有關暫緩起訴協議的談判細節。不過他們指出，鮑達民在討論中提出更廣泛的要求，敦促美國向中方的施壓力度，此一要求獲得美方高級官員的承諾。

據報導，其中一名消息人士形容，鮑達民訪美的任務是說服拜登政府動用影響力，並拉上盟友向中方施壓，不過，鮑達民也承認「暫緩起訴孟晚舟」一事可能不會有什麼結果。

孟晚舟被加拿大拘押困異國已超過兩年半。今年4月19日，孟晚舟的辯護律師向法庭提出申請，希望將原定於一周後開始的孟晚舟引渡案最後環節庭審推遲到8月進行。21日，加方法院作出裁決，同意延期至8月初處理。

報導稱，自孟晚舟遭拘押後，加拿大對孟晚舟動盡了「心思」。加拿大環球新聞去年6月就報導，加方19名前高級官員致信總理特魯多，稱釋放孟晚舟可換回史佩弗和康明凱，給政府一次「完全自由地重塑對華戰略方針」的機會。去年9月，加方外交部前司長帕迪又組織了近百位外交官，再次對特魯多發出聯名信，希望釋放孟晚舟來換取被中國扣押的兩名加方人員。

孟晚舟 加拿大 美國

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